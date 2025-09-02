Kufstein (ots) -Studierende des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen an der FH Kufstein Tirol können künftig einen Doppelabschluss mit der TU Clausthal erwerben.Die FH Kufstein Tirol und die Technische Universität Clausthal intensivieren ihre Kooperation im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (https://www.fh-kufstein.ac.at/bachelor/wirtschaftsingenieurwesen-vz/dual-degree) und ermöglichen Studierenden ab dem kommenden Semester einen internationalen Doppelabschluss (Dual Degree). Nach vier Semestern an der FH Kufstein Tirol können Studierende zusätzlich an der TU Clausthal studieren - und so beide Abschlüsse erwerben.Doppelt profitieren - national und internationalDas innovative Kooperationsmodell eröffnet beteiligten Studierenden vielfältige Vorteile:- Internationales Profil: Ein integrierter Studienaufenthalt an der TU Clausthal stärkt soziokulturelle Kompetenzen und erweitert das internationale Netzwerk.- Fachliche Vertiefung: Die Studierenden profitieren von hochkarätigen ingenieurwissenschaftlichen Lehrinhalten und wirtschaftswissenschaftlichen Veranstaltungen mit quantitativer Ausrichtung.- Zwei Abschlüsse: Neben dem Abschluss der FH Kufstein Tirol wird zusätzlich ein BSc Wirtschaftsingenieurwesen von der TU Clausthal verliehen.- Hervorragende Master-Chancen: Absolvent:innen qualifizieren sich direkt für weiterführende Masterprogramme an beiden Partnerhochschulen.Prof. (FH) Dr. Claudia van der Vorst, Vizerektorin und stellvertretende Studiengangsleiterin Wirtschaftsingenieurwesen, unterstreicht: "Das Dual-Degree-Programm mit der TU Clausthal erweitert unser Studienangebot durch ein hohes Maß an internationaler Kompetenz und wissenschaftlichem Tiefgang. Unsere Studierenden profitieren von zwei starken Hochschulstandorten - und damit von klaren Karrierevorteilen."Wechselseitig anerkannte PrüfungsleistungenBeide Hochschulen erkennen einen großen Anteil der Prüfungsleistung gegenseitig an, was den Doppelabschluss besonders effizient macht. Gleichzeitig ergänzen sich die spezifischen Profile der beiden Studiengänge in idealer Weise. Während das Fächerspektrum der TU Clausthal eher grundlagen- und forschungsorientiert ausgerichtet ist, nehmen an der FH Kufstein Tirol praxis- und projektbezogene Inhalte breiteren Raum ein. Das Kufsteiner Curriculum nutzt die aus der stärkeren Fokussierung resultierenden Freiräume für die Integration von Fächern mit unmittelbarer aktueller Anwendungsrelevanz. Mit dem Bachelorabschluss der TU Clausthal kann das Studium nahtlos im konsekutiven Masterstudiengang der TU fortgeführt werden, der an die zukunftssicheren Forschungsschwerpunkte der TU Clausthal in den Bereichen Produktion und Prozesse, Energie- und Rohstoffmanagement sowie Werkstofftechnologien anknüpft."Als Verantwortlicher für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen der Technischen Universität Clausthal freue ich mich sehr über den Start des Dual-Degree-Programms zum kommenden Wintersemester 2025/26", ergänzt Prof. Dr. Christoph Schwindt, Operations Management Group, Institute of Management and Economics. "Dieses Programm ist in enger Abstimmung mit unserer Partnerhochschule FH Kufstein Tirol entwickelt worden. Es ermöglicht den Clausthaler und den Kufsteiner Studierenden, innerhalb von sieben Semestern die Abschlüsse beider Hochschulen zu erwerben. Der Vorstand der Stiftung Akkreditierungsrat, die in Deutschland im gesetzlichen Auftrag die Qualitätssicherung von Studiengängen organisiert, bestätigt, dass das Dual-Degree-Programm adäquat aufgebaut ist, die Studierbarkeit gewährleistet ist und alle formalen Anforderungen erfüllt sind."Interessierte Studierende bewerben sich nach Abschluss des vierten Semesters des FH-Studiums. Die FH Kufstein Tirol nominiert qualifizierte Kandidat:innen zur Partnerhochschule TU Clausthal. Entscheidung und Zulassung erfolgen seitens der TU Clausthal unter Berücksichtigung der dort gültigen Zulassungsregeln.Links:- Wirtschaftsingenieurwesen | vz (https://www.fh-kufstein.ac.at/bachelor/wirtschaftsingenieurwesen-vz/dual-degree)- Dual Degree (https://www.fh-kufstein.ac.at/bachelor/wirtschaftsingenieurwesen-vz/dual-degree)- TU Clausthal (https://www.tu-clausthal.de/) | WebsitePressekontakt:FH Kufstein TirolLisa Berke, MSc.Telefon: + 43 5372 71819 109E-Mail: lisa.berke@fh-kufstein.ac.atWebsite: https://www.fh-kufstein.ac.atOriginal-Content von: Fachhochschule KufsteinTirol, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64908/6109418