Zanders, die weltweit tätige Unternehmensberatung für Treasury, Risikomanagement und Technologie, freut sich, die Ernennung von Lars Frisell zum Partner bekannt zu geben. Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Bankwesen, Unternehmensberatung und Finanzregulierung wird Lars die Präsenz von Zanders in den skandinavischen und baltischen Märkten stärken und dabei das Know-how von Zanders in Schlüsselbereichen wie Kreditrisikomodellierung, ESG-Risiken, Prävention von Finanzkriminalität und Treasury-Dienstleistungen nutzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250831662380/de/

Zanders Strengthens Growth in the Nordics and Baltics with the Joining of Lars Frisell as Partner

Seit 2021 ist Lars in leitenden Funktionen bei der Swedbank tätig sowohl als Head of Credit Risk and Modelling als auch als Head of ESG Risk. Zuvor hatte Lars mehrere führende Positionen in der Finanzbranche inne, darunter die des Chefökonomen bei der irischen Zentralbank, des Senior Policy Expert bei Oliver Wyman und des Chefökonomen bei der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde.

Laurens Tijdhof, CEO bei Zanders, kommentiert:

"Wir freuen uns sehr, Lars im Führungsteam von Zanders begrüßen zu dürfen. Seine exzellente und einzigartige Erfolgsbilanz bei öffentlichen und privaten Finanzinstituten stärkt unser globales Risikoberatungsangebot ganz erheblich. Die Expertise von Lars im Bereich der Kredit- und ESG-Risiken wird für uns von immensem Wert sein, wenn wir unsere Präsenz in den skandinavischen und baltischen Regionen weiter ausbauen."

Lars Frisell erklärt:

"Zanders genießt einen ausgezeichneten Ruf im Finanzdienstleistungssektor und unterstützt seit mehr als 30 Jahren führende Banken in Europa, den USA und Asien. Ich freue mich darauf, die Expansion des Unternehmens zu unterstützen und Kunden zu helfen, die mit immer komplexeren regulatorischen Herausforderungen und Nachhaltigkeitsanforderungen konfrontiert sind."

Über Zanders

Zanders ist ein globaler Anbieter von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Treasury, Risikomanagement und Technologie. Zanders verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung innovativer Lösungen für multinationale Unternehmen, Finanzinstitute, öffentliche Einrichtungen sowie für NGOs. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Treasury-Strategie und -Organisation, Auswahl und Implementierung geeigneter Technologien, finanzielles und nicht-finanzielles Risikomanagement, Risikomodellierung, Validierung sowie regulatorische Compliance. Zudem hat Zanders im Rahmen seiner Zanders Inside-Plattform eine Reihe eigener innovativer SaaS-Lösungen (Software as a Service) entwickelt. Zanders hat sich zu einer weltweit führenden Beratung entwickelt. Das Unternehmen hat rund 500 Mitarbeitende an Standorten in Europa, dem Nahen Osten, Südafrika, Indien, den USA und der Asien-Pazifik-Region.

Weitere Informationen unter: www.zandersgroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250831662380/de/

Contacts:

Medienanfragen an:

Marianne Myburgh

Chief Marketing Officer

Zanders Group

m.myburgh@zandersgroup.com