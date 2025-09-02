Wien (www.fondscheck.de) - Der Frankfurter Vermögensverwalter Plutos verstärkt sein Führungsteam: Zu Monatsbeginn tritt Thomas Chung als Partner ein und übernimmt die Leitung der Vermögensverwaltung für internationale Kunden in der Schweiz und Asien, so die Experten von "FONDS professionell".Chung bringe langjährige Erfahrung in der Betreuung dieser Kundengruppe mit. Nach einem Bachelor-Studium in Boston und einem Master-Abschluss in Frankfurt habe er zunächst bei der Commerzbank gearbeitet. Berufliche Stationen hätten ihn zudem als Projektmanager nach Seoul geführt. Seit 2014 sei er für die Shinhan Bank Europe tätig gewesen, zuletzt als Senior Relationship Manager und Prokurist. (News vom 01.09.2025) (02.09.2025/fc/n/p) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
