Wien (www.fondscheck.de) - Marode Brücken, überlastete Straßen und veraltete Netze - weltweit besteht großer Investitionsbedarf in Infrastruktur, so die Experten von "FONDS professionell".Mit dem neu aufgelegten Themenfonds Deka-Infrastruktur Aktien (ISIN LU3077014135/ WKN A411WU) könnten Anleger nun gezielt in Unternehmen investieren, die Ausbau und Betrieb von Infrastruktur vorantreiben würden. Der Fonds sei über die Sparkassen, das Dekabank-Depot sowie den S-Broker erhältlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
