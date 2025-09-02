Der chinesische Elektroautohersteller BYD kommt mit dem Ausbau seines Händlernetzes weiter voran: Pünktlich zum Start der IAA Mobility hat BYD am 1. September seinen ersten Verkaufspunkt in München eröffnet. Und: Durch eine Kooperation mit Autohaus König kommen gleich sechs Standorte im Osten hinzu. Autohaus König kommt aus Berlin und ist mit über 80 Standorten einer der fünf größten Autohändler Deutschlands. Dabei zählen Marken wie Fiat, Opel, Kia, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
