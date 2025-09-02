Der in London ansässige Sightseeing-Anbieter Big Bus Tours hat in Wien jetzt zehn Doppeldecker im täglichen Einsatz. Bis Ende 2025 soll die dortige E-Flotte bereits auf 16 Fahrzeuge anwachsen. Österreich hat das Projekt mit rund 1,2 Millionen Euro bezuschusst. Bereits 2024 hatte Big Bus Tours angekündigt, weitere 40 Elektrobusse in seine Flotte aufnehmen zu wollen. Ihren Dienst antreten sollten diese XL-Stromer mit Sonnendeck in London, Paris und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net