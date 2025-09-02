© Foto: Daniel Ceng - AnadoluEric Trump hat in Hongkong mit einer Mega-Prognose für Bitcoin für Aufsehen gesorgt. Die Trump-Söhne pushen ihr Krypto-Imperium - zwischen Hype, Macht und Kritik.Eric Trump hat auf der Konferenz "Bitcoin Asia 2025" in Hongkong seine bullishe Haltung zu Kryptowährungen bekräftigt und eine markante Prognose abgegeben. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Bitcoin in den nächsten Jahren eine Million US-Dollar erreichen wird. Daran besteht kein Zweifel", erklärte er. Nach eigenen Angaben verbringt er inzwischen 90 Prozent seiner Zeit in der Krypto-Community. Eric Trump ist gemeinsam mit seinem Bruder Donald Trump Jr. zu einem zentralen Akteur im wachsenden Krypto-Imperium der Familie geworden. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE