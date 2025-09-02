Gewaltig: Pulsar Helium sichert sich 1.000% mehr Explorationsfläche in Minnesota

Anzeige / Werbung

Ergänzung zum Topaz-Projekt

Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR, TSXV: PLSR, FRA: Y3K, OTCQB: PSRHF) will seine Präsenz in Minnesota substanziell ausbauen. Das Unternehmen plant den Erwerb von rund 239 km² an exklusiven Gasrechten in den Countys St. Louis und Itasca - ein Schritt, der die bestehende Landposition um etwa 1.000 Prozent vergrößern würde. Grundlage dafür ist eine mit Quantum Hydrogen Inc. geschlossene, zunächst nicht-bindende Absichtserklärung.

Die Flächen von Quantum liegen in den Countys St. Louis und Itasca im Westen des Pulsar-Flaggschiffs, des Topaz-Projekts. Geologisch weisen sie ähnliche Strukturen auf, die für Helium- und Wasserstoffvorkommen prädestiniert sind. Damit eröffnen sich Chancen, die bisherigen Erkenntnisse aus der Erschließung des Topaz-Reservoirs direkt auf die neue Lizenzfläche zu übertragen. Pulsar sieht das Paket als langfristige, kostengünstige Ergänzung seiner Explorationspipeline, ohne vom Kernziel - die Entwicklung von Topaz zu einem Produzenten - abzurücken.

Thomas Abraham-James, Präsident und CEO von Pulsar kommentierte: "Die geplante Transaktion ist eine günstige Gelegenheit, zusätzliche Nicht-Kohlenwasserstoff-Gas-Pachtverträge in Minnesota zu erwerben, die das bestehende Portfolio von Pulsar ergänzen. Die Vermögenswerte werden unsere Helium-Explorationsaktivitäten in Minnesota um etwa 1.000% erweitern und uns zusätzliche Flächen in der Nähe unseres Flaggschiff-Projekts Topaz verschaffen, die eine ähnliche Geologie aufweisen und möglicherweise Heliumvorkommen beherbergen könnten."

Strategische und technische Perspektive

Während Topaz als Entdeckung in kristallinem Grundgebirge gilt, bietet das Quantum-Paket die Möglichkeit, Helium in konventionelleren Reservoiren zu erkunden - dort, wo das Edelgas aus den granitischen Ausgangsgesteinen in darüberliegende Sedimente migriert. Pulsar hat sich bei der Analyse solcher geologischen Prozesse bereits einen Erfahrungsvorsprung erarbeitet, den das Unternehmen nun auf die neuen Flächen anwenden möchte.

Details zur Transaktion von Pulsar Helium

Pulsar will zunächst 80 Prozent der Anteile an Quantum übernehmen. Die Gegenleistung beträgt 400.000 US-Dollar, die vollständig in Aktien gezahlt werden und über fünf Monate hinweg in Tranchen ausgegeben werden sollen. Innerhalb von 18 Monaten besteht die Option, auch die restlichen 20 Prozent für weitere 400.000 US-Dollar in Aktien zu erwerben. Die Vereinbarung hat die Form eines unverbindlichen Term Sheets mit einer 120-tägigen Exklusivitätsfrist, vorbehaltlich einer Due-Diligence-Prüfung und endgültiger Vereinbarungen.

Da Neil Herbert, ein Direktor von Pulsar, Minderheitsaktionär der Quantum-Muttergesellschaft Oscillate plc ist, nahm er nicht an den Beratungen und Abstimmungen teil. Finanzielle Auswirkungen auf die Bilanz erwartet Pulsar kurzfristig nicht, da Quantum noch keine Einnahmen, Reserven oder definierten Ressourcen vorweisen kann. Die Akquisition wird vielmehr als strategische Investition in die Zukunft verstanden.

Fortschritte auf Topaz

Parallel zu den Expansionsplänen treibt Pulsar die Entwicklung seines Topaz-Projekts im Norden Minnesotas weiter voran. Dort hatte das Unternehmen im September 2025 mit dem Jetstream-1-Bohrloch eine Förderrate von rund 1,3 Millionen Kubikfuß pro Tag an heliumreichem Gas erreicht Noch im September soll ein Erkundungs- und Entwicklungsplan mit bis zu zehn Bohrungen starten, um das regionale Potenzial des Gasreservoirs besser zu definieren.

