Zum großen Finale gastiert der MDR-Musiksommer mit gleich sieben Konzerten in ganz Mitteldeutschland. Bereits am Donnerstag (4.9.) startet das letzte Festivalwochenende u.a. mit dem Klaviertrio TaSte-Re in Hainichen, gefolgt von einem Ensemble aus dem MDR-Sinfonieorchester in Bad Schmiedeberg am Freitag (5.9.). Das MDR-Sinfonieorchester spielt mit Geigerin Cosima Soulez Lariviére in Weißensee und Wernigerode. Der MDR-Rundfunkchor präsentiert unter Leitung seines neuen Chefdirigenten Josep Vila i Casañas ein Programm rund um Thomas Müntzer in Gotha. Der Reformator steht auch beim Abschlusstag des MDR-Musiksommers in seinem einstigen Geburtsort Stolberg/Südharz im Mittelpunkt.Trio hoch drei: Klaviertrios von Haydn, Mendelssohn und dem französischen Romantiker Chausson spielt das Trio TaSte-Re am 4. September beim MDR-Musiksommer in Hainichen im Saal des ehemaligen Gasthauses "Goldener Löwe". TaSte-Re (der Name bildet sich aus den Anfangsbuchstaben der beteiligten Musiker) widmet sich schon seit vielen Jahren der Interpretation von Klaviertrios, einer der anspruchsvollsten kammermusikalischen Herausforderungen.Bad Schmiedeberg: Serenade im KurhausAm 5. September kommt ein Kammermusikensemble aus dem MDR-Sinfonieorchester nach Bad Schmiedeberg. Im von Jugendstil geprägten Kurhaus steht Antonín Dvoráks Bläserserenade im Mittelpunkt - ein Werk, mit dem der böhmische Großmeister Wolfgang Amadeus Mozart erfolgreich seine Reverenz erwiesen hat."Bach & Sohn" mit dem MDR-Sinfonieorchester in Weißensee und WernigerodeVon Johann Sebastian Bach über seinen Sohn Carl Philipp Emanuel bis zu Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonien und Konzerte spielt das MDR-Sinfonieorchester beim MDR-Musiksommer am 5. September in der Kulturkirche in Weißensee und am 6. September im Konzerthaus Liebfrauen in Wernigerode. Gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester steht die vielfach preisgekrönte französische Geigerin Cosima Soulez Lariviére auf der Bühne."Versöhnung": MDR-Rundfunkchor in GothaWie die Reformation die Musik ihrer Zeit und folgender Jahrhunderte geprägt hat, erzählt das von Josep Vila i Casañas zusammengestellte Programm mit dem MDR-Rundfunkchor am 6. September beim MDR-Musiksommer in Gotha. Zentrum des Konzerts ist der Reformator Thomas Müntzer, der in Thüringen wirkte und vor 500 Jahren in Mühlhausen hingerichtet wurde. Der MDR-Rundfunkchor schlägt in seinem Programm in der Gothaer Margarethenkirche einen musikalischen Bogen von Musik der Reformationszeit zu Werken späterer Jahrhunderte, die das Gedankengut jener bewegten Zeit weitergetragen haben, sich aber auch ganz allgemein gegen Gewalt und Unterdrückung positionieren.MDR-Musiksommer-Finale in Stolberg/SüdharzEine musikalische Zeitreise gibt's am letzten Tag des MDR-Musiksommers. Dann führen zwei Konzerte und ein umfangreiches Rahmenprogramm nach Stolberg/Südharz, Geburtsort von Reformator und Bauernführer Thomas Müntzer. Auf den Spuren Müntzers und des Bauernkriegs gibt es an verschiedenen Schauplätzen rund um das Stolberger Schloss viel zu erleben. Beim Konzert "Thomas Müntzer und seine Zeit" tauchen ab 15 Uhr das montalbâne Ensemble, Sprecherin Conny Wolter und Schauspieler Hans Henrik Wöhler im Schlosshof in die Welt des Reformators ein (Open-Air-Konzert ohne Regenvariante). Auf der Schlossterrasse spielen ab 16.30 Uhr vier Blechbläser des MDR-Sinfonieorchesters. Zum großen Finale des MDR-Musiksommer-Tags singt der MDR-Rundfunkchor ab 18 Uhr in der St. Martinikirche unter Leitung seines neuen Chefdirigenten Josep Vila i Casañas. Das Programm ist identisch mit dem Konzert in Gotha.Über den MDR-MusiksommerDer MDR-Musiksommer ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in verschiedenen Regionen in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Das Festival bietet ein breites Spektrum, zu dem neben klassischen Konzerten auch Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz gehören. Seit 2024 verlängert das renommierte Festival die Sommerferien mit vier Wochen voll großartiger Musik. Alle Informationen zum MDR-Musiksommer sind unter www.mdr-musiksommer.de (https://www.mdr.de/musiksommer/index.html) abrufbar.