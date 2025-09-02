Berlin (ots) -
Marktstart von FRITZ!Repeater 1700 und FRITZ!Mesh Set 1600
zwei neue FRITZ!-Produkte sind ab dieser Woche im Handel erhältlich: Der FRITZ! Repeater 1700 bringt mehr Wi-Fi-7-Reichweite in die Haushalte und das FRITZ! Mesh Set 1600 mit dem beliebten FRITZ!Repeater 1200 AX nach Wi-Fi 6-Standard kann an jedem Router oder Modem ein Mesh-Netzwerk aufspannen.
Im folgenden finden Sie die Links zu den 3 Pressinformationen zum Marktstart.
Klein, fein und mit Wi-Fi 7 - FRITZ!Repeater 1700 geht an den Start
Zur Pressemeldung FRITZ!Repeater 1700 (https://fritz.com/pi-marktstart-fritzrepeater-1700)
WLAN-Kraftzwerge für die Steckdose - FRITZ! präsentiert das FRITZ!Mesh Set 1600
Zur Pressemeldung FRITZ!Mesh Set 1600 (https://fritz.com/pi-marktstart-fritzmesh-set-1600)
Pressefotos: fritz.com/pressefotos
© 2025 news aktuell