TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. September (vorläufige Fassung)

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global August *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 2Q 09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing, Commerzbank-CEO Orlopp, Bafin-Chef Branson) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,7 1. Veröff.: 49,7 zuvor: 48,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 1. Veröff.: 49,8 zuvor: 48,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 50,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,9 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 50,6 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,7 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 51,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 50,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,6 zuvor: 51,8 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/0,0% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+0,6% gg Vj *** 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035 im Volumen von 5,0 Mrd EUR 15:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, moderiert Diskussion am Peterson Institute for International Economics (PIIE) 15:15 GB/Vorsitzender der Bank of England, Bailey, stellvertretende Vorsitzende Lombardelli sowie Taylor und Greene vor Finanzausschuss *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: -4,8% gg Vm 19:30 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, nimmt an Minnesota Women's Economic Roundtable teil *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q *** - DE/Pkw-Neuzulassungen August ===

