Dienstag, 02.09.2025
Milliardenmarkt Multiple Sklerose: Neue Therapieform könnte alles verändern!
02.09.2025 15:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. September (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. September (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     Caixin/S&P Global August 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), 
     Konjunkturbericht, 2Q 
  09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing, 
     Commerzbank-CEO Orlopp, Bafin-Chef Branson) 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes 
     Gewerbe August 
     PROGNOSE:   52,0 
     zuvor:    52,3 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
     PROGNOSE:   49,7 
     1. Veröff.:  49,7 
     zuvor:    48,5 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   49,8 
     1. Veröff.:  49,8 
     zuvor:    48,6 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
     PROGNOSE:   50,1 
     1. Veröff.:  50,1 
     zuvor:    50,6 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   50,9 
     1. Veröff.:  50,9 
     zuvor:    50,6 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes 
     Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) August 
     PROGNOSE:   50,7 
     1. Veröff.:  50,7 
     zuvor:    51,0 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   51,5 
     1. Veröff.:  51,5 
     zuvor:    50,9 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  53,6 
     zuvor:    51,8 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/0,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,8% gg Vm/+0,6% gg Vj 
*** 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit 
     Laufzeit August 2035 im Volumen von 5,0 Mrd EUR 
  15:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, moderiert Diskussion am 
     Peterson Institute for International Economics (PIIE) 
  15:15 GB/Vorsitzender der Bank of England, Bailey, stellvertretende 
     Vorsitzende Lombardelli sowie Taylor und Greene vor Finanzausschuss 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli 
     PROGNOSE: -1,3% gg Vm 
     zuvor:  -4,8% gg Vm 
  19:30 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, nimmt an Minnesota 
     Women's Economic Roundtable teil 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q 
  22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q 
 
***   - DE/Pkw-Neuzulassungen August 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 09:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
