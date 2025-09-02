Marktschorgast / Düsseldorf (ots) -2025 ist ein besonderes Jahr für FRANKIA. Der Traditionshersteller feiert 65. Geburtstag und stellt gleichzeitig die Weichen für die Zukunft neu: Mit der Modellreihe NOCTRA schlägt FRANKIA ein neues Kapitel auf und setzt wieder einmal Maßstäbe in Design, Komfort und Qualität im Luxussegment. Weltpremiere feiert der Teilintegrierte NOCTRA Cruiser 7.6 L in Düsseldorf auf dem Caravan Salon 2025, wo die Neuheit noch bis zum 7. September live zu sehen ist.Hier geht es direkt zum FRANKIA NOCTRA: https://www.frankia.com/presseportal/noctra"Der teilintegrierte NOCTRA Cruiser 7.6 L schlägt nicht nur ein neues Kapitel auf - der revolutionäre 4,5-Tonner ist das erste Modell unserer nächsten Generation. Basierend auf Mercedes-Benz-Sprinter und Fiat Ducato haben wir gemeinsam im Team über zwei Jahre lang daran gearbeitet, einen Wegbegleiter auf die Straße zu bringen, der in allen Belangen nach dem nächsten Level strebt. Dafür wurde alles auf Null gesetzt. Alles überdacht, komplett neu konzipiert und Bewährtes optimiert - bis ins Detail." Konstantin Döhler, Managing DirectorFRANKIA NOCTRA - Design R|EvolutionBereits das Außendesign des NOCTRA setzt neue Maßstäbe: Moderne Linien, eine umlaufende Einfassung und eine harmonische Verbindung von Front und Heck schaffen einen revolutionären Look. Das Heck ist ein "Design-Statement": mit einer völlig neuartigen markanten Optik, durchgehendem BridgeLight und Features wie einem einzigartigen optionalen Panoramafenster im Heck. Reisende können aus zwei luxuriösen Außendesigns wählen. Auch im Innenraum wartet ein neues Designkonzept: Zwei Holztöne in Kombination mit klaren Flächen in Anthrazit sowie vier Stylefarben stehen zur Wahl. Das besondere Lichtkonzept sorgt für perfekte Ausleuchtung und setzt gezielt Akzente.Detaillierte Infos und Bilder zum Design des FRANKIA NOCTRA gibt es hier: https://www.frankia.com/presseportal/noctra (https://www.frankia.com/presseportal/noctra)FRANKIA NOCTRA - Komfort R|Evolution"Komfort auf dem nächsten Level ist das zentrale Thema des FRANKIA NOCTRA. Raumgefühl, Stauraum und Licht wurden neu gedacht, um maximalen Reisekomfort zu bieten. Ein Highlight ist das innovative Doppelbodenkonzept mit großem Durchladefach und Auszügen. Reisende profitieren zudem vom neuen Klappenkonzept, das einzelne Zugänge bequem per Touch öffnet. Eingelassene Griffe lassen sich mit einer Hand bedienen. All das steht für das nächste Komfort-Level der FRANKIA-Zukunft." Ansgar Nonhoff, Leiter KonstruktionEin Teil dieser Komfort-Revolution ist die große NOCTRA-Heckgarage mit 1,27 m Höhe, die über zwei große Seitentüren leicht zugänglich ist. Auch hier gilt eine neue Ordnung: Robustes Riffelblech wird als Bodenschutz eingesetzt und kann mit einer Anti-Rutsch-Matte ergänzt werden. Zusätzliche Fächer geben der Garage noch mehr Struktur und Stauraum - eine helle Beleuchtung macht das Be- und Entladen besonders einfach.Die nächste Generation des DoppelbodensFRANKIA zählt zu den Pionieren des Doppelbodens und präsentiert nun die nächste Generation: ein innovatives Konzept mit neu strukturierter Aufteilung für mehr Ordnung, Platz und leichteren Zugang. Jeder Bereich wie Technik, Heizung, Stauraum und Wasser hat seinen festen Platz. Das besonders große Stauraumfach kann beidseitig mit Auszügen ergänzt werden. Smarte Neuerungen umfassen eine neue Linienführung, elektrische Grauwasserentleerung und optimierte Zugriffe auf alle Doppelboden-Positionen. Auch der Laufboden wurde in Sandwichbauweise für bessere Isolierung und Stabilität weiterentwickelt.Mehr zum neuen FRANKIA Doppelboden findet man unter: https://www.frankia.com/presseportal/noctraFRANKIA NOCTRA revolutioniert den InnenraumDas ist einzigartig: Im FRANKIA NOCTRA erleben Reisende erstmals ein riesiges Panoramafenster im Heck. Der Einstieg zu den getrennten Längsbetten wird durch ein neu entwickeltes Stufensystem mit Schienen noch einfacher. Typisch FRANKIA: Die Stufen können auch als Stauraum genutzt werden und die großen beleuchteten Kleiderschränke unter den Betten sind jederzeit einfach zugänglich.Die nächste Generation des FRANKIA RaumbadsIn Sachen Raumbad war FRANKIA schon immer Vorreiter und bestimmt auch heute dessen Zukunft: Jetzt hat FRANKIA es exklusiv für den NOCTRA "frisch" konzipiert mit cleveren Details versehen und mit einem neuen Design ausgestattet. Besondere Komfort-Features für das perfekte Loft-Feeling: die bodengleiche Dusche für mehr Raum und Höhe, ein großer Wellness-Duschkopf, der Waschtisch aus hochwertigem und edlem Mineralwerkstoff und der neue Spiegelschrank.Neu entwickelte Küche - Innovation in jedem DetailAuch die FRANKIA NOCTRA Küche setzt Maßstäbe in Sachen Ausstattung und Design. Der hochwertige monolithische Küchenblock überzeugt mit viel Stauraum und Tiefe, einer zentralen Verriegelung für alle Schübe sowie einem eleganten Design-Wasserhahn. Die Arbeitsplatte aus edlem Mineralwerkstoff wird durch eine umlaufende Schutzkante sowie eine praktische Erweiterung ergänzt. Ein weiteres Highlight ist der raumhohe Apothekerauszug mit integrierter Steckdose. Für beste Frische unterwegs sorgt der Kompressor-Kühlschrank mit optimierter Zugangshöhe.Mehr Raum, mehr Komfort, mehr ErlebnisEine großzügige Face-to-Face-Sitzgruppe schafft Offenheit und bietet spürbar mehr Raum zum Wohlfühlen - auch für vier Personen. Ideal für Mitreisende: ein elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe, das dank partieller Dacherhöhung komplett "verschwindet", sodass die durchgängige Raumhöhe erhalten bleibt. Ein aufwendiges Lichtkonzept mit dimmbarer Ambientebeleuchtung sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Viel natürliches Licht gelangt durch das Heki im Bug in den Wohnraum und schafft eine helle Umgebung. Smarte Features wie ein beleuchteter Griff in der neuen Aufbautür sowie die Coming-Home- und Leaving-Home-Funktionen setzen zusätzliche Akzente.Alles drin, ausgezeichneter Preis: FRANKIA NOCTRA in der Edition ONEExklusiv zur Markteinführung gibt es den FRANKIA NOCTRA Cruiser 7.6 L in der Edition ONE. Diese beinhaltet neben einer Top-Ausstattung (nahezu Vollausstattung) das luxuriöse Außendesign "Dark". Die Edition ONE mit Basis Mercedes-Benz liegt preislich bei 167.900 EUR (Grundpreis 144.900 EUR) - die Edition ONE mit Basis Fiat-Ducato liegt bei 157.900 EUR (Grundpreis 134.900 EUR).Alle technischen Details zur Weltneuheit FRANKIA NOCTRA: https://www.frankia.com/presseportal/noctraPressekontakt:Frankia-GP GmbH | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail:medien@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131908/6109509