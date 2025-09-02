Munsbach (www.fondscheck.de) - Im Juli konnte der Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T) von den aktuellen Marktbedingungen profitieren, so die Experten von ETHENEA.Die Experten von ETHENEA hätten das Anleiheportfolio durch gezielte Käufe weiter optimiert. Insbesondere im Investment-Grade-Bereich seien neue Unternehmensanleihen mit Fälligkeiten zwischen 2028 und 2035 aufgenommen worden. Damit würden die Experten attraktive Rendite-Risiko-Profile sichern und die Laufzeitstruktur stabil halten. Gleichzeitig hätten die Experten von ETHENEA einige bestehende Positionen verkauft (auch mit kürzeren Restlaufzeiten), um das Portfolio flexibel anzupassen und neue Chancen zu nutzen. Auch im High-Yield-Segment, das weiterhin einen kleinen Teil des Portfolios ausmache, habe es selektive Neuzugänge gegeben, um zusätzliche Renditechancen zu nutzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de