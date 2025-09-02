Am US-Aktienmarkt zeichnen sich nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende am Dienstag weitere Verluste ab. Über eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,7 Prozent tiefer auf 45.216 Punkte. Damit würde sich die Kurskonsolidierung des Leitindex auf hohem Niveau fortsetzen. Den am Freitag deutlich schwächeren technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG sogar 1,2 Prozent im Minus bei 23.125 Punkten. Im frühen Handel stehen Daten zur Stimmung in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär