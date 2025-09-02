© Foto: PepsiCoElliott investiert vier Milliarden US-Dollar in PepsiCo und fordert Veränderungen. Der Konzern kämpft mit sinkendem Marktwert und schwachen Getränkezahlen.Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat eine Beteiligung von rund vier Milliarden US-Dollar an PepsiCo aufgebaut. Damit gehört die Investmentgesellschaft zu den fünf größten aktiven Anteilseignern des Konzerns, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Elliott plant, Druck auf PepsiCo auszuüben, um Maßnahmen einzuleiten, die den zuletzt schwachen Aktienkurs stützen sollen. Marktwert unter Druck Der Getränke- und Snackhersteller kämpft seit längerem mit Problemen. Der Marktanteil der Pepsi-Cola ist in den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE