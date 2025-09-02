2. September 2025 / IRW-Press

Kommerzielle Skalierbarkeit durch höhere Titanproduktionskapazität und niedrigere Stückkosten validiert

- Nennkapazität von Titanpulver um 60 % auf 200 Tonnen pro Jahr (tpa) erhöht, angetrieben durch betriebliche und technologische Prozessverbesserungen ohne zusätzliche Investitionsausgaben

- Prognostizierte Stückkosten von Titanpulver sinken bei voller Auslastung auf ca. 55 USD/kg (von zuvor geschätzten 75 USD/kg)

- Strukturiertes Prozessinnovations- und -verbesserungsprogramm wird umgesetzt, um zusätzliche Titankapazität im Jahr 2026 zu erreichen

- Umsätze aus Titanherstellung werden voraussichtlich schrittweise steigen, mit positivem EBITDA-Wendepunkt bis Jahresende 2026

- Erfolgreiche Inbetriebnahme und erhöhte Kapazität bestätigen Skalierbarkeit von HAMRTM- und HSPTTM-Technologien im industriellen Maßstab und bieten eine Plattform, um Titanindustrie zu revolutionieren

Vom US-Verteidigungsministerium unterstützte Expansion bis Mitte 2027 hat begonnen, um volumenstärkster und kostengünstigster US-Hersteller zu werden

- Durch beschleunigte siebenfache Erweiterung von Titanproduktionskapazität auf 1.400 tpa wird IperionX zum volumenstärksten und kostengünstigsten amerikanischen Titanpulverhersteller mit angepeiltem Stückpreis für Titanpulver von ca. 29 USD/kg bei voller Auslastung

- Geringe Kapitalintensität mit Expansionskapital von ca. 75 Mio. USD, einschließlich Rücklagen, finanziert durch einen Zuschuss von US-Verteidigungsministerium in Höhe von 47,1 Mio. USD, bestehende Barmittel in Höhe von 101 Mio. USD[i] und voraussichtliche Bestellungen von Verteidigungsministerium im Rahmen von SBIR Phase III in Höhe von 99 Mio. $

- Parallele rasche Skalierung von fortschrittlicher Titanfertigungskapazität - Pulvermetallurgie, Schmieden und zusätzliche Systeme für Bereitstellung integrierter Titan-Lieferkettenkapazitäten

Beschleunigtes Wachstum peilt globale Markt- und Kostenführerschaft bei Hochleistungs-Titankomponenten an

- Fahrplan zur Skalierung von Titankapazität bei Hochleistungs-Titankomponenten, um Kostenwettbewerbsfähigkeit gegenüber Edelstahl und Aluminium zu erreichen

- IperionX strebt bis 2030 globale Führungsposition bei fortschrittlicher Fertigung von Hochleistungs-Titankomponenten mit Kapazität von über 10.000 tpa an

- Technologiegetriebener Kostenvorteil - patentierte Titantechnologien HAMR und HSPT steigern Fertigungsertrag erheblich und reduzieren gleichzeitig Prozessschritte, Energie- und Investitionsintensität, was zu langfristigen Kostenvorteilen führt

- Skalierung setzt neue Maßstäbe für Titankostenkurve - modulare Prozesstechnologien lassen sich effizient skalieren, um Führungsposition bei Stückkosten zu erreichen und Titankostenkurve strukturell nach unten zu drücken

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, sagte:

"Durch unsere technologischen und Prozessverbesserungen auf unserem Titanium Manufacturing Campus in Virginia konnten wir die Nennkapazität für Titanpulver auf 200 tpa steigern und somit das Fundament für eine siebenfache Hochskalierung der Titanproduktion auf 1.400 tpa im Jahr 2027 legen. Parallel dazu bauen wir unsere Pulvermetallurgie, HSPT-Schmiede- und zusätzlichen Systeme rasch aus, um Hochleistungs-Titankomponenten aus amerikanischer Produktion herzustellen.

Mit einem führenden Portfolio an patentierten Technologien arbeiten wir an einer deutlichen Senkung der Fertigungskosten für Titankomponenten und bauen eine vollständig integrierte Titanlieferkette in den USA auf, die unsere Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Automobilbau und Unterhaltungselektronik beliefern kann."

Abbildung 1: Prognostizierte Titanproduktion und Betriebskosten pro Stück

BETRIEBE 2025: KOMMERZIELLE SKALIERBARKEIT DURCH HÖHERE TITANPRODUKTIONSKAPAZITÄT UND NIEDRIGERE STÜCKKOSTEN VALIDIERT

IperionX hat alle kritischen Systeme in seiner Titanproduktionsanlage in Virginia vollständig in Betrieb genommen und damit die stabile Produktion qualitativ hochwertiger, kostengünstiger Titanmetallprodukte direkt aus recycelten Titanabfällen unter Verwendung der eigenen HAMR- und HSPT-Technologien von IperionX unter Beweis gestellt.

Dieser Meilenstein beweist, dass unsere eigenen Technologien eine kostengünstige, vollständig integrierte, zirkuläre Titanlieferkette in den USA ermöglichen.

Durch strukturierte Prozessverbesserungen und -optimierungen konnte die Nennkapazität für die Titanpulverproduktion ohne zusätzliche Investitionskosten um 60 % gesteigert werden - von 125 auf 200 tpa. Durch einen höheren Durchsatz, einen geringeren Reagenzienverbrauch und kürzere Produktionszyklen werden die Betriebskosten voraussichtlich auf etwa 55 USD/kg gesenkt. Diese deutliche Senkung wird durch Folgendes ermöglicht:

- Größenvorteile, die die Arbeitskosten pro Stück senken

- Geringerer Reagenzienverbrauch

- Überlegene Energieeffizienz, die gegenüber dem herkömmlichen Kroll- und Ingot-Schmelzprozess Energieeinsparungen von über 50 % ermöglicht

Unser Prozessinnovations- und -verbesserungsprogramm soll die Nennkapazität der Titanproduktion im Jahr 2026 weiter steigern.

Die Umsätze der Titanherstellung sollen bis 2026 schrittweise steigen, wobei bis Jahresende 2026 ein positiver EBITDA-Wendepunkt prognostiziert wird.

IperionX verfügt nun über die Kapazität, ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Titanprodukten für seine Kunden herzustellen, einschließlich:

- Verteidigung: Mehrere aktive Projekte des US-Verteidigungsministeriums, deren Schwerpunkt auf leichten, korrosionsbeständigen Komponenten liegt

- Unterhaltungselektronik: Erste Produktionsläufe mit Titanabfällen aus dem Endverbrauch laufen, um die am 3. Juli 2024 bekannt gegebene Zusammenarbeit mit ELG Utica zu erfüllen

- Automobilbau und Industrie: Beschleunigung von Prototypenteilen und neuen Vertragsabschlüssen

Abbildung 2: Endkonturnahe und gefertigte Titankomponenten von IperionX

VOM US-VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM UNTERSTÜTZTE EXPANSION BIS MITTE 2027 HAT BEGONNEN, UM VOLUMENSTÄRKSTER UND KOSTENGÜNSTIGSTER US-HERSTELLER ZU WERDEN

IperionX erweitert seine Titanfertigungskapazität auf seinem Titanium Manufacturing Campus in Virginia auf 1.400 tpa, wobei die Inbetriebnahme für Mitte 2027 geplant ist. Damit positioniert sich IperionX als größter und kostengünstigster Titanpulverhersteller Amerikas.

Das gesamte Expansionskapital beläuft sich auf etwa 75 Millionen USD, einschließlich etwa 17 Millionen USD an Rücklagen, und wird größtenteils durch den Zuschuss des US-Verteidigungsministeriums (DoD) in Höhe von 47,1 Millionen USD im Rahmen des Programms "Industrial Base Analysis and Sustainment" (IBAS) sowie durch die Barmittel aus der Bilanz von IperionX finanziert. Zusätzliche Vertragszuschüsse in Höhe von 99 Millionen USD im Rahmen des SBIR-Phase-III-Programms und der Zugang zu Private Activity Bonds erhöhen die finanzielle Flexibilität.

Die Erweiterung um 1.400 tpa beschleunigt den Aufbau einer widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Titanlieferkette in den USA, verringert die Abhängigkeit von Importen aus dem Ausland und unterstützt die nationale Sicherheit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Elektrofahrzeuge. Dieses ganzheitliche Expansionsprogramm wird eine End-to-End-Kapazität für die Verarbeitung von Titanabfällen zu Teilen mit nachgelagerten Fertigungsanlagen - Pulvermetallurgiepressen (Anhang A), Schmieden und additiver Fertigung - bieten, um 100 % recycelte Abfälle oder heimische Rohstoffe zu hochwertigen Titanpulvern und leistungsstarken Titankomponenten zu verarbeiten.

Angepeilte Titanprodukte

Die siebenfache Steigerung der Titanproduktionskapazität peilt hochwertige Titankomponenten mit hohem Ausnutzungsgrad in Form von endkonturnahen und gefertigten Produkten mit einer Zielmarktpreisspanne von 180 bis 400 USD/kg an.

Durch die Nutzung der Kostenvorteile der eigenen HAMR- und HSPT-Technologien erwartet IperionX eine Senkung der Materialkosten für eine Reihe von Titanproduktkategorien, einschließlich:

- Befestigungselemente: Titanbolzen, Muttern, Unterlegscheiben

- Gehäuse und Steuerungen: Unterhaltungselektronik, Gehäuse für Smartphones und Smartwatches, Tasten

- Getriebe- und Aktuatorgehäuse: Humanoide Robotik

- Titanhalterungen: Hochleistungsanwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Schifffahrt, Bauwesen und Industrie

Weitere Titanproduktkategorien beinhalten:

- Walzersatzprodukte: Titanplatten, -bleche und -stangen

- Hochwertige additiv gefertigte Teile: Unter Verwendung von Laser-Pulverbett-Fusions- (LPBF)- und Elektronenstrahl-Pulverbett-Fusions- (EB-PBF)-Technologien

Abbildung 3: IperionX Titanmetall-Produktkarte und aktuelle Schätzungen der Marktpreisspanne

Titanbefestigungselemente

Befestigungselemente - Bolzen, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Nieten - sind auf den bedeutsamsten US-Märkten für Automobilbau, Bauwesen, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Industriemaschinen allgegenwärtig. Titanbefestigungselemente stellen für IperionX einen umfassenden adressierbaren Markt dar. Durch die Nutzung unserer ganzheitlichen patentierten Technologien und der endkonturnahen Fertigung weisen die Modellrechnungen von IperionX darauf hin, dass gegenüber den aktuellen Marktpreisen Produktkostensenkungen von über 80 % und in manchen Fällen sogar von über 90 % möglich sind.

Abbildung 4: Produktivitätsvorteile bei der Herstellung von Titanbefestigungselementen mit den patentierten Technologien von IperionX

Der globale Markt für Titanbefestigungselemente weist ein Volumen von etwa 4,3 Milliarden USD[ii] pro Jahr auf, während sich der globale Markt für Edelstahlbefestigungselemente auf etwa 15,2 Milliarden USD[iii] pro Jahr beläuft. Kostengünstigere Titanbefestigungselemente, deren Preise mit jenen von Edelstahl konkurrieren können, könnten einen beschleunigten Austausch, ein Volumenwachstum und einen größeren adressierbaren Markt ermöglichen.

Gehäuse und Steuerungen (Unterhaltungselektronik)

Der Markt für hochwertige Unterhaltungselektronik führt in großem Umfang Titan ein, wobei führende globale Marken Titan in ihren Vorzeigegeräten verwenden. Jedes Jahr werden über 1,2 Milliarden[iv] Mobiltelefone und 180 Millionen3 Smartwatches verkauft.

IperionX bietet eine vollständig zirkuläre Titanlieferkette, die Titanabfälle aus der Unterhaltungselektronik zu hochwertigem Titanpulver und titanbasierten endkonturnahen Komponenten umwandeln kann - und das bei geringerem Energieverbrauch, geringeren Kosten und geringerer Umweltbelastung. Unser erstes kommerzielles Projekt für die Lieferung auf diesen Markt ist bereits im Gange.

Getriebe und Aktuatoren (humanoide Robotik)

Der Markt für humanoide Robotik wird Prognosen zufolge von derzeit unter 3 Milliarden USD auf über 38 Milliarden USD#_edn5 im Jahr 2035 wachsen. Das Herzstück dieser Systeme sind leichte, starke und korrosionsbeständige Getriebe und Aktuatoren - ideal für Titan und unser einachsiges Press- und Sinterverfahren, das der traditionellen Stahlpulvermetallurgie-Getriebefertigung entspricht.

Titanhalterungen

Titanhalterungen sind die natürliche Ergänzung zu Titanbefestigungselementen in der Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und im Bauwesen - sie verbinden hohe Festigkeit, geringes Gewicht und außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit.

Walzprodukte

Obwohl dies nicht im Mittelpunkt unseres Marktproduktplans steht, kann der pulvermetallurgische Prozess von IperionX nach dem Sintern Titanplatten, -bleche und -stangen mit nahezu endgültigen Abmessungen herstellen - wobei ein Großteil der Titan-Schmelz-Schmiede-Walz-Kette umgangen wird. Mehrere Industriepartner arbeiten zusammen, um die Kosten- und Effizienzgewinne zu quantifizieren.

Hochwertige additiv gefertigte (AM) Teile

Für strategische Programme und Kunden werden wir hochwertige komplexe Titanteile mittels LPBF und EB-PBF herstellen, die zwar in geringerer Stückzahl produziert werden, aber hohe Gewinnspannen aufweisen. Als voraussichtlich kostengünstigster Hersteller von Titanpulver in den USA wird IperionX die Lieferkette für die additive Fertigung stärken und kostengünstigere AM-Titanteile liefern.

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02988063-6A1281633&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt ("Titan Critical Minerals Project") beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

