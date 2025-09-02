Grenzach-Wyhlen (ots) -- Zum 8. Geburtstag der Kampagne trotz ms macht der interaktive trotz ms ROADSHOW-Bus am Samstag, 13. September 2025 von 10:00 - 16:00 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz, vor den Riem-Arcaden Halt - begleitet von der bekannten Sportmoderatorin Anna Kraft, selbst MS-Betroffene und seit diesem Jahr neue Schirmherrin von trotz ms.- Interessierte können an verschiedenen Stationen im Bus die vielfältigen, oft von außen unsichtbaren Symptomen der Multiplen Sklerose selbst nachempfinden. Damit sollen Mythen entkräftet und gleichzeitig mehr Verständnis für diese komplexe Erkrankung geschaffen werden.- Neben der allgemeinen Öffentlichkeit sind besonders Menschen mit MS eingeladen, sich vor Ort zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und vom gemeinsamen Wissen zu profitieren.In Deutschland leben rund 280.000 Menschen mit Multipler Sklerose (MS), einer komplexen neurologischen Krankheit, deren Auswirkungen für Außenstehende oft unsichtbar bleiben.1 Zum 8. Jubiläum von trotz ms macht es sich die Kampagne erneut zur Aufgabe, Verständnis aufzubauen und die verborgenen Herausforderungen der Erkrankung greifbar zu machen. Die Vielfalt der Symptome - von Fatigue über Sehstörungen bis hin zu Koordinationsproblemen - prägt den Alltag der Betroffenen, bleibt jedoch für das Umfeld häufig im Verborgenen. Für ein hautnahes Erlebnis macht der trotz ms ROADSHOW-Bus am 13. September 2025 von 10:00 bis 16:00 Uhr Station auf dem Willy-Brandt-Platz in München, direkt vor den Riem Arcaden. Besucherinnen und Besucher können im speziell ausgestatteten Bus durch interaktive Erlebnisstationen buchstäblich in die Welt von MS-Betroffenen eintauchen und nachempfinden, wie sich etwa Gleichgewichtsstörungen oder eingeschränkte Motorik im Alltag anfühlen. Neben drei neuen Stationen, unter anderem zur Gehirngesundheit und Biomarkern in der MS, erwarten Interessierte in diesem Jahr auch viele tolle Geburtstags-Specials.Ein besonderes Highlight des Münchner Stopps ist die Anwesenheit der bekannten Sportmoderatorin Anna Kraft. Sie ist selbst MS-Betroffene und neue Schirmherrin der Kampagne trotz ms. Am trotz ms ROADSHOW-Bus spricht sie über ihre Erkrankung, über den Weg zu neuem Mut, Herausforderungen in Familien- und Berufsleben, Familienplanung und über moderne, für sie lebensverändernde Therapien. Das mobile Informationszentrum bietet neben den Erlebnisstationen auch wertvolle Einblicke in Therapiemöglichkeiten und Strategien für einen selbstbestimmten Alltag mit MS. Die Veranstaltung schafft zudem Raum für persönlichen Austausch: Expertinnen und Experten sowie andere Betroffene teilen ihre Erfahrungen und stehen für Gespräche zur Verfügung. So entsteht eine Plattform der Begegnung und des gemeinsamen Lernens - ganz im Sinne des Kampagnenmottos "trotz MS".Das Service- und Informationsangebot von trotz msDIE ROADSHOW ist nur ein Element der großangelegten Informationskampagne trotz ms. Auf der Webseite www.trotz-ms.de finden Interessierte Informationen rund um das Thema MS und Familienplanung, Alltagstipps, den Podcast "trotz ms - DER PODCAST" und den Blog "Starke Worte". Um die Vernetzung und den Austausch von Betroffenen untereinander zu unterstützen, ist die Kampagne unter @trotzms zudem auch auf TikTok erreichbar und unter @trotz_ms auf Instagram und Facebook vertreten. Damit konnte die Patientenkampagne eine großartige Community schaffen, die täglich mit Servicebeiträgen und Neuigkeiten zum Thema MS versorgt wird und sich untereinander austauscht. Ein weiteres wichtiges Element von trotz ms ist das kostenlose und therapieunabhängige Patientenprogramm "trotz ms MEIN SERVICE" für Betroffene und deren Angehörige. Es umfasst ein breites Angebot aus telefonischer Beratung, Informations- und Servicematerialien. So zum Beispiel den neuen "Mama Monday" - eine wöchentliche Möglichkeit Fragen rund um Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit mit MS zu stellen. Interessierte können sich auf www.trotz-ms.de/mein-service einen ersten Eindruck verschaffen.Referenzen[1] Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V.: Was ist MS?; Verfügbar unter: https://www.dmsg.de/multiple-sklerose-infos/was-ist-ms/ (aufgerufen am 14.08.2025)Was ist Multiple Sklerose?Multiple Sklerose (MS) ist eine bislang unheilbare, chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS), die in Deutschland etwa 280.000 Menschen betrifft. Sie wird auch als "Krankheit der 1.000 Gesichter" bezeichnet, da sich MS bei jedem Betroffenen anders zeigen kann. Durch Entzündungen in Gehirn und Rückenmark werden Reize nicht mehr richtig weitergeleitet und verarbeitet. Das führt zu zahlreichen Beschwerden, darunter Lähmungserscheinungen, extreme Müdigkeit (Fatigue), Koordinations- und Sehstörungen.Über trotz msDie "trotz ms"-Kampagne wurde im September 2017 unter dem Namen "trotz ms Träume wagen" ins Leben gerufen. Mit dem Welt-MS-Tag am 30.05.2020 wurde sie zu "ich bleibe ich - trotz ms" weiterentwickelt und legt den Fokus auf das Empowerment bzw. die Stärkung von Betroffenen. Um der Power der MS-Community und jedes einzelnen Betroffenen gerecht zu werden, erstrahlt trotz ms seit Juni 2024 unter dem Motto "MEIN LEBEN PLUS". Die Botschaft lautet: "Power, die unter die Haut geht". Damit wird der Fokus noch intensiver auf das Thema Empowerment bzw. die Stärkung von Betroffenen gerichtet und soll aufzeigen, dass Patientinnen und Patienten informiert, entschlossen und empowert selbstbestimmte Entscheidung nach der MS-Diagnose treffen können. Die zentrale Botschaft lautet daher: Du bist so viel mehr als deine MS. Hol dir Dein Leben und Deine Stärke zurück. Weitere Informationen finden Sie unter www.trotz-ms.de und www.trotz-ms.de/MeinLebenplus.Roche - Informationen zum UnternehmenPressekontakt:Für Anfragen zum Unternehmen:Faten GaberHead of Communications & Public AffairsRoche Pharma AGEmil-Barell-Straße 179639 Grenzach-Wyhlengrenzach.communications@roche.comTel. 07624 / 14-4000Für Anfragen zu Produkten:Ferdinand TessinTeam Lead Product CommunicationsRoche Pharma AGEmil-Barell-Straße 179639 Grenzach-Wyhlenferdinand.tessin.ft1@roche.comTel. 07624 / 14-4050Original-Content von: Roche Pharma AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7431/6109538