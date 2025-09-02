Diese Minenaktie überrascht 2025 im S&P 500 mit einer glatten Kursverdopplung - getrieben vom Goldboom, Rekordgewinnen und starker Bilanz. Es gibt noch große Kursgewinne neben Palantir. 104 Prozent Plus beim KI-Superstar stehen heute zur Handelseröffung an der Wall Street 101 Prozent Plus der Nummer zwei im S&P 500 gegenüber: Newmont Mining. Es muss also nicht immer Big Tech sein. Während Palantir die Schlagzeilen dominiert, spielt sich abseits des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE