DJ EU treibt südamerikanisches Handelsabkommen voran

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Kommission wird am Mittwoch ein lang erwartetes Handelsabkommen mit mehreren südamerikanischen Staaten vorantreiben, wie ein Kommissionssprecher mitteilte. Die EU-Politiker in Brüssel sind angesichts der zunehmenden Spannungen mit den USA um den Abschluss von Handelsabkommen bemüht. Die Kommission wird ihr Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay in Brüssel offiziell vorstellen und damit den Ratifizierungsprozess mit den 27 Mitgliedstaaten der Union und dem Europäischen Parlament in Gang setzen.

Dies ist die nächste Etappe der jahrzehntelangen Bemühungen der Europäischen Union, ein Handelsabkommen mit Lateinamerikas größter Handelsgruppe "Mercosur" abzuschließen, das nach seiner Ratifizierung das größte Freihandelsabkommen der EU wäre. Zu den Mercosur-Mitgliedern gehört seit 2023 auch noch Bolivien, das aber aktuell nicht an den Verhandlungen beteiligt ist.

Die EU hatte im vergangenen Dezember eine politische Einigung mit der Gruppe südamerikanischer Länder erzielt. Diese betrifft eine Reihe von Bereichen, darunter Zölle und geistiges Eigentum. Trotzdem haben sich einige EU-Mitglieder, darunter Frankreich, gegen das Abkommen ausgesprochen, weil sie befürchten, dass es zu einem Anstieg der Rindfleisch- und Geflügelimporte führen könnte, der die lokalen Landwirte gefährden würde.

Die Beziehungen zwischen der EU und den USA haben sich seit der Wiederwahl von Präsident Trump verschlechtert. Nach monatelangen Verhandlungen haben die USA ein vorläufiges Handelsabkommen mit der EU geschlossen, demzufolge die meisten Importe aus der EU einem Zollsatz von 15 Prozent unterliegen, während die Zölle auf US-Importe gesenkt werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 09:39 ET (13:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.