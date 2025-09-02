Nutzer berichten von einer kuriosen Methode, um defekte Airpods Max wieder zum Laufen zu bringen: Ein kurzer Aufenthalt im Gefrierfach kann scheinbar tote Apple-Premium-Kopfhörer wiederbeleben - vorübergehend. Bei älteren Airpods-Max-Modellen treten nach einigen Jahren Nutzung vermehrt Hardware-Probleme auf. Reparaturexperten identifizieren die Verbindung zwischen Bügel und Ohrmuschel als Schwachstelle: Durch das häufige Rotieren der Kopfhörer zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
