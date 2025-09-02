© Foto: Sebastian Kahnert/dpaDer IPO des Zahlungsanbieters Klarna wird zum Stimmungstest für europäische Tech-Aktien. Auch wenn die Schweden lieber in den USA an die Börse gehen wollen.Der seit Jahren erwartete Börsengang der schwedischen Bezahlapp Klarna rückt näher - in einem Moment, in dem die Nachfrage nach wachstumsstarken Tech-Aktien nach langer Flaute wieder anzieht. Gemeinsam mit Investoren will das rasant gewachsene Fintech bis zu 1,27 Milliarden US-Dollar einwerben. Geplant ist die Platzierung von 34,3 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 35 bis 37 US-Dollar je Stück, wie aus Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Damit würde Klarna auf eine Bewertung von rund 14 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
