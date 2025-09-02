© Foto: Wang Ying - XinHuaUS-Milliardär Ray Dalio ist mittlerweile bekannt als großer Warner und Trump-Kritiker. In einem seiner neuesten Interviews zieht er einen waghalsigen historischen Vergleich."Ich glaube, das, was derzeit politisch und gesellschaftlich passiert, ist vergleichbar mit dem, was in den 1930er- bis 1940er-Jahren weltweit geschah", sagt der Gründer von Bridgewater Associates, einem der größten Hedgefonds der Welt, gegenüber der Financial Times. Staatliche Eingriffe in den Privatsektor, wie die jüngste Entscheidung der Trump-Regierung, einen 10-prozentigen Anteil am angeschlagenen Chip-Hersteller Intel zu übernehmen, seien Ausdruck einer "starken autokratischen Führung, die aus dem Wunsch heraus …Den vollständigen Artikel lesen ...
