Los Angeles (ots/PRNewswire) -Das The Beverage Forum Europe (https://beverageforum.com/2025-london/), die mit Spannung erwartete transatlantische Erweiterung der führenden US-amerikanischen Fachmesse für die Getränkeindustrie, hat heute eine beeindruckende Liste bestätigter Teilnehmer und Referenten für ihre Eröffnungsveranstaltung im Indigo at The O2 in London vom 7. bis 8. Oktober 2025 bekannt gegeben.Das wegweisende Forum, das verspricht, den Geist der Zukunft der Getränkeindustrie in Europa aus der Flasche zu lassen, bietet Marken, die den amerikanischen Markt erobern möchten, und solchen, die bereit sind, den europäischen Markt einzunehmen, einen unvergleichlichen Zugang. Bestätigte Teilnehmer sind US-Einzelhandelsriesen wie Walmart und Albertsons Companies sowie europäische Marktführer wie Aldi, Tesco, Ocado und Carrefour. Diese beispiellose Zusammenkunft bietet direkte Kontaktmöglichkeiten mit wichtigen Einkäufern und Entscheidungsträgern von beiden Seiten des Atlantiks.Zu ihnen gesellen sich die weltweit führenden Getränkehersteller The Coca-Cola Company und Diageo. Mit Portfolios von jeweils mehr als 200 beliebten Marken verfügen diese bekannten Unternehmen über beispiellose Fachkompetenz bei der Prägung von Verbraucherpräferenzen und der Stärkung ihrer Marktführerschaft.Der Online-Händler TikTok Shop wird ebenfalls anwesend sein und richtet sich an Marken, die die Grenzen zwischen Unterhaltung und Shopping verwischen möchten, um neue Zielgruppen zu erreichen.Ein vielfältiges und einflussreiches Programm mit Branchenführern, renommierten Kreativen und visionären Unternehmern hat bereits zugesagt, die Bühne zu betreten. Zu den Rednern gehören: Jonas Tåhlin, Vorsitzender von Spirit Brands bei LVMH; Olivia Ferdi, Mitbegründerin der CBD-Getränkemarke TRIP; Charlie Morgan, Mitbegründer von Au Vodka; Simon Squibb, Investor, Unternehmer und Gründer von HelpBnk; Aitch, Mitbegründer der Sprudelgetränkemarke SYPS; Vikkstar, britischer YouTuber und Mitglied von The Sidemen (Europas größtem YouTube-Kollektiv) sowie Partner von SIDES Coffee; Chris Williamson, Mitbegründer der nootropischen Energiemarke Neutonic; und Bill Shufelt, Mitbegründer von Athletic Brewing Co. Diese wegweisenden Stimmen sind führend in den Bereichen Getränkeinnovation, kreative Markenbildung und Marktdisruption.Danny Stepper, Geschäftsführer und leitender Organisator des The Beverage Forum, erklärte: "Die Getränkeindustrie befindet sich in einer Phase beispielloser Transformation, in der kreative Marken und sich wandelnde Verbraucherpräferenzen das Tempo vorgeben. Das The Beverage Forum Europe vermittelt strategische Informationen und bietet Networking-Möglichkeiten, die für die Bewältigung und Nutzung dieser dynamischen Veränderungen auf globaler Ebene unerlässlich sind. Die Begeisterung der Marktführer aus den USA und Europa ist ein deutlicher Indikator für den immensen Wert, den dieses Forum bieten wird."Tickets sind ab sofort erhältlich https://beverageforum.com/2025-london/Hinweis für Redakteure: Es besteht die Möglichkeit, Interviews mit dem Geschäftsführer und leitenden Organisator Danny Stepper, dem Betriebsleiter Dino Sarti und dem Co-Produzenten Danny Wright zu vereinbaren.Bild auf Anfrage - Bildunterschrift: Der Schauspieler Tom Holland, Mitbegründer der alkoholfreien Biermarke BERO, und der Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton, Mitbegründer des alkoholfreien Spirituosengetränks Almave aus blauer Agave, sind dieses Jahr auf dem Beverage Forum U.S. zusammen mit Danny Stepper, dem Geschäftsführer und leitenden Organisator des The Beverage Forum Europe, abgebildet.Für weitere Informationen, Interviewanfragen oder Bildmaterial wenden Sie sich bitte an: press@beverageforum.comInformationen zum The Beverage Forum: Das The Beverage Forum ist das wichtigste Treffen für leitende Angestellte der weltweiten Getränkeindustrie. Mit einer mehr als drei Jahrzehnte langen Erfolgsgeschichte in den USA bietet das The Beverage Forum eine einzigartige Plattform, auf der Kontakte geknüpft, strategische Erkenntnisse ausgetauscht und Innovationen vorangetrieben werden können, um sich in der sich ständig weiterentwickelnden globalen Getränkelandschaft zurechtzufinden. Das The Beverage Forum Europe stellt die erste Expansion der Veranstaltung in den europäischen Markt dar.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2760168/The_Beverage_Forum_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-the-beverage-forum-europe-prasentiert-seine-hochkaratige-teilnehmerliste-302543894.htmlOriginal-Content von: The Beverage Forum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180752/6109571