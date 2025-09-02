Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein führender globaler Anbieter von Lösungen für Analytics und Netzwerke, und NOHOLD, ein Pionier bei KI-unterstützten Automatisierungslösungen, haben heute den Beginn einer strategischen Allianz bekannt gegeben, um die Anwendung von KI in der Telekombranche neu zu definieren. Dies ist ein großer Fortschritt bei der Erstellung eines skalierbaren KI-Ökosystems, das sich nahtlos in Telekomoperationen mit mehreren Anbietern einpasst, wodurch die Betreiber den vollen Wert Ihrer Daten ausschöpfen können.

Da Telekomunternehmen derzeit ihre Operationen modernisieren und immer mehr Kunden- und Netzwerkdaten monetarisieren, soll die Mobileum-NOHOLD-Allianz die Anwendung von KI bei den Anbietern von Kommunikationsdienstleistungen in zunehmend komplexer werdenden Umgebungen vereinfachen und beschleunigen. Dank der gemeinsamen Initiative sollen nahtlose, KI-unterstützte Support-Lösungen entstehen, die Daten aus unterschiedlichen Systemen verarbeiten und interpretieren können. So werden die Bedürfnisse von Verbrauchern und die Realität moderner Netzwerkdienste, Analyseplattformen und der 5G-Infrastruktur besser aufeinander ausgerichtet.

"Da Telekomökosysteme immer komplexer werden, wird die Bereitstellung von schnellem, effektiven Support immer wichtiger. Diese Allianz macht KI zu einem wesentlichen Bestandteil der Telekommunikation. So können Anbieter Probleme intelligenter und effizienter lösen und sowohl für Kunden als auch interne Teams wird die Lage einfacher. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mobileum. Unsere Lösungen werden der gesamten Branche zugute kommen," sagte Diego Ventura, CEO und Gründer von NOHOLD.

Ein gemeinsames Rahmenwerk für intelligente Zusammenarbeit von mehreren Anbietern

Der Kern der Allianz ist ein gemeinsames KI-Rahmenwerk, das Telekomanbieter, Technologiepartner, Vertrieb und Support miteinander verbindet. Dieses Rahmenwerk ermöglicht Interoperabilität zwischen KI-Assistenten unterschiedlicher Anbieter und Systeme. Dies erleichtert die Arbeit des Supports, denn wenn mehrere Anbieter an der Bereitstellung einer Lösung beteiligt sind, entstehen häufig Probleme. Es können so tiefere Einsichten in die Bedürfnisse von Nutzern gewonnen werden und eine ständige Verbesserung ist möglich. Ob ein Mobilanbieter, der eine IoT-Bereitstellung für ein Unternehmen unterstützt, oder die Entwicklung einer personalisierten Customer Journey dieses KI-Ökosystem bietet kontextbezogenen, domainübergreifenden Support, indem Erkenntnisse über das Netzwerk mit Diensten für Kunden verbunden werden, ohne dass spezielle In-House-Lösungen entwickelt werden müssen. Diese Methode ist besonders wichtig für Telekomumgebungen, wo sich mehrere Telekomanbieter koordinieren müssen, um eine einheitliche Nutzung zu bieten.

"Mobileum hat sich seit 25 Jahren als Innovator in der Telekombranche bewährt," sagte Miguel Caramés, Chief Product Officer bei Mobileum. "Wir sehen generative KI und Intelligent Agents als den nächsten großen Sprung. Und zwar nicht nur im Hinblick auf Automatisierung, sondern dadurch entstehen ganz neue Möglichkeiten für die Monetarisierung von Telekomdaten. Dank dieser Allianz mit NOHOLD können wir diese Vision mit Flexibilität, Skalierung und Effekt in die Tat umsetzen."

Die nächste Welle für die Monetarisierung von Telekomdaten

Die Allianz wird Telekombetreibern die folgenden Tools an die Hand geben:

Dank der Erfahrung und des Fachwissens von Mobileum im Hinblick auf Interoperabilität und Integration über unterschiedliche Technologiestacks hinweg, Lösungen für zahlreiche Anbieter und komplexe globale Lösungen, die für mehrere Betreiber funktionieren

Monetarisierung von Daten durch Einbettung von KI-basierten Erkenntnissen in Enterprise Services

Bereitstellung von KI-Assistenten, die Verbraucher und B2B-Segmente abdecken

Durch intelligente Automatisierung des Supports Upsell-Möglichkeiten beschleunigen

Datensilos über Anbieter, Systeme und Domains hinweg vereinen, um zu einer umfassenden Entscheidungsfindung zu gelangen

Diese Allianz wird die Grundlage legen für ein Telekom-natives KI-Ökosystem, das mehr bietet als nur Kosteneffizienz, und das durch personalisierte, datenbasierte Dienste neue Wertströme für Unternehmen und Abonnenten erschließt.

Mobileum und NOHOLD laden weitere führende Telekom- und Technologieanbieter ein, der Allianz beizutreten und die Zukunft des skalierbaren, intelligenten Supports und der Automatisierung in der Telekombranche mitzugestalten.

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekom-Analytics für Roaming, das Kernnetzwerk, Sicherheit, Risikomanagement, heimische und internationale Konnektivitätstests und Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden verlassen sich auf seine Active Intelligence-Plattform, die erweiterte Analysemöglichkeiten bietet. Damit können Kunden Deep Network und operative Intelligenz mit Aktionen in Echtzeit verbinden, die den Umsatz steigern, das Nutzererlebnis verbessern und Kosten verringern. Der Hauptsitz von Mobileum befindet sich im Silicon Valley. Das Unternehmen unterhält Büros in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, im UK und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mehr erfahren Sie unter: www.mobileum.com

Über NOHOLD

NOHOLD, Inc. ist ein im Silicon Valley ansässiger Pionier von KI für Unternehmen. Sie liefern interaktive und diagnostische virtuelle Assistenten über ihre preisgekrönte SICURA® Plattform. Seit der Gründung im Jahr 1999 hat das Unternehmen weltweit mit Fortune 500-Organisationen zusammengearbeitet, die unter anderem der Finanzbranche, dem Gesundheitswesen, HR und dem Bildungsbereich angehören. NOHOLD optimiert das Erlebnis von Kunden und Mitarbeitern, verringert die Abhängigkeit von traditionellen Call Centern und steigert messbar den ROI durch intelligente Automatisierung. NOHOLD verfügt über garantierte Patente und kann jährliche SOC 2 Type II HIPAA-Compliance Audits nachweisen. Das Unternehmen hat mehr als 1.400 KI-Assistenten erstellt, die sichere, skalierbare Self-Services bieten und sensible Daten sicher bearbeiten und verwalten. Es kann auf mehr als zehn Jahre Erfahrung zurückblicken. Die NOHOLD AI Alliance wird Unternehmen weiterhin in die Lage versetzen, durch verantwortungsvolle KI der kommenden Generation ihre digitalen Dienste zu verbessern. Mehr Informationen finden Sie unter: www.nohold.com

