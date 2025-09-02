Die Analysten von Warburg Research haben Aktien identifiziert, die im September das größte Potenzial für eine Outperformance bieten. Im Fokus stehen Adidas, LEG Immobilien, PORR und The Platform Group. Bei Adidas sehen die Analysten eine attraktive Einstiegschance. Der Sportartikelhersteller wird aktuell mit einem Bewertungsabschlag von rund 60 Prozent auf EV/EBIT-Basis gegenüber Nike gehandelt - so hoch wie nie zuvor. Selbst auf EV/Umsatz-Basis beträgt der Abschlag 50 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de