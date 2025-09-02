CITY OF LONDON, UK / ACCESS Newswire / 1. September 2025 / Richmond Terrace Capital Pty Limited, eine in Sydney ansässige Investment-Management-Firma, wird im dritten Quartal 2025 das stärkste Quartalsergebnis seit Bestehen des Unternehmens verzeichnen können. Wachstumstreiber sind eine entschlossene Vermögenspositionierung, die Umsetzung thematischer Investitionen sowie zuletzt auch die strategische Expansion in europäische Märkte.

Die Firma - bekannt für ihr aktives Management in den Bereichen Privatkredite, Sachwerte und Infrastrukturinnovationen - hat die internen Benchmarks in wichtigen Sektoren, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien, Logistik und digitale Infrastruktur, klar übertroffen.

Diese Performance geht einher mit dem ambitionierten Expansionskurs von Richmond Terrace in Europa, wo das Unternehmen operative Partnerschaften und Anlageinstrumente in Schlüsselmärkten wie Deutschland, den Niederlanden und den nordischen Ländern aufbaut. Dieser Schritt unterstützt die Bestrebungen des Unternehmens, seine Kapitalbasis zu diversifizieren und regionale Chancen in wachstumsstarken Segmenten zu nutzen, die mit den Zielen der EU in den Bereichen Energiewende, nachhaltige Produktion und Digitalisierung im Einklang stehen.

Die Expansion in Europa baut auf der Erfolgsbilanz von Richmond Terrace im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika auf und bekräftigt die thematische Anlagestrategie des Unternehmens: Der Fokus ist auf Branchen gerichtet, die einen langfristigen Strukturwandel durchlaufen, anstatt auf kurzfristige Schwankungen zu reagieren.

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Interesses der Branche am Wachstumskurs von Richmond Terrace, halten sich Spekulationen über eine mögliche Kapitalerhöhung oder einen Börsengang hartnäckig. Das Unternehmen hat sich zu diesen Entwicklungen nicht geäußert.

"Unser Wachstum in Europa ist eine natürliche Erweiterung unserer Anlagephilosophie, die auf das frühzeitige Erkennen von Trends, auf Partnerschaften mit gleichgesinnten Betreibern und auf zielgerichtetes Handeln abzielt", erläutert Richard Goldstein, Leiter des Geschäftsbereichs Wealth Management. "Das dritte Quartal spiegelt nicht nur wider, was wir richtig gemacht haben, sondern auch, wohin wir als Nächstes gehen."

Richmond Terrace Capital arbeitet mit Staatsfonds, institutionellen Anlegern und Family Offices zusammen und verbindet institutionelle Governance mit der Flexibilität einer privaten Plattform. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal voraussichtlich Anfang Oktober 2025 veröffentlichen.

Medienkontakt:

Jess Hopkinson

Media and PR Manager

Richmond Terrace Capital Pty Limited

www.richmondterracecapital.com

media@richmondterracecapital.com

+44 020 3468 8554

QUELLE: Richmond Terrace Capital

