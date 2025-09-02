Krypto-Koryphäe Hannes Demske liefert weiter ab. Die Mitglieder des von ihm betreuten Smart Crypto Club konnten mit einem Cronos-Kauf binnen weniger Monate mehr als +350% Gewinn erzielen. Am 13. März hat Hannes Demske, Chefanalyst des Smart Crypto Club, eindeutig klargemacht, dass es jetzt eine Kaufchance bei dem Cronos-Token (Kürzel: CRO), der Kryptowährung der Plattform Crypto.com, gebe. Er schrieb: Gerade zu 0,084 US$ CRO gekauft [...] Bodenbildung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
