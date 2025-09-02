DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PET. MEX. 2026 MTN US71654QBW15 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 17/26 MTN US71654QCB68 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 18/27 MTN 2 US71654QCG55 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 2028 MTN PXTG US71654QCK67 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 2029 PXTJ US71654QCP54 03.09.2025 HZE/EOT
PEMEX 20/27 PXTP US71654QDB59 03.09.2025 HZE/EOT
PEMEX 22/29 US71654QDL32 03.09.2025 HZE/EOT
PEMEX 22/29 REGS USP7S08VCA70 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 14/26MTN REGS PXTD XS1057659838 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 15/27 MTN XS1172951508 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 17/28 MTN XS1568888777 03.09.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PET. MEX. 2026 MTN US71654QBW15 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 17/26 MTN US71654QCB68 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 18/27 MTN 2 US71654QCG55 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 2028 MTN PXTG US71654QCK67 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 2029 PXTJ US71654QCP54 03.09.2025 HZE/EOT
PEMEX 20/27 PXTP US71654QDB59 03.09.2025 HZE/EOT
PEMEX 22/29 US71654QDL32 03.09.2025 HZE/EOT
PEMEX 22/29 REGS USP7S08VCA70 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 14/26MTN REGS PXTD XS1057659838 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 15/27 MTN XS1172951508 03.09.2025 HZE/EOT
PET. MEX. 17/28 MTN XS1568888777 03.09.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard