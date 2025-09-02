In einem europäischen Land ist der Verbrennungsmotor im Neuwagengeschäft quasi Geschichte. Die Verkaufszahlen aus dem August zeichnen ein Bild, das für etablierte Hersteller eine deutliche Warnung sein könnte. Was lange als ferne Zukunftsvision galt, ist in Norwegen bereits heute die Norm. Im August 2025 waren nach Angaben der norwegischen Straßenzulassungsbehörde OFV beeindruckende 97 Prozent aller neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos. Der Verbrennungsmotor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
