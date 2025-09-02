© Foto: Dall-EDie USA stehen vor einem Schuldenberg von mehr als 37 Billionen US-Dollar. Die Zinslast frisst sich immer tiefer ins Staatsbudget. Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, warnt im aktuellen Video auf wO TV. "Ein offizieller Zahlungsausfall wird niemals über die Schlagzeile Zahlungsunfähigkeit passieren. Die USA werden ihre Schulden weginflationieren." Damit rückt eine stille Enteignung in den Fokus, ähnlich wie in den 1940er Jahren unter der sogenannten Financial Repression, als die US-Notenbank Zinsen künstlich niedrig hielt. Die Folge: Schulden schrumpften nicht durch Tilgung, sondern weil der US-Dollar an Wert verlor. Heute brodele es erneut unter der Oberfläche. Länder wie China, …Den vollständigen Artikel lesen ...
