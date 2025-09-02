DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BRAZIL 06/37 US105756BK57 03.09.2025 HZE/EOT
BRAZIL 09/41 US105756BR01 03.09.2025 HZE/EOT
BRAZIL 14/45 US105756BW95 03.09.2025 HZE/EOT
BRAZIL 16/47 BRIE US105756BY51 03.09.2025 HZE/EOT
BRAZIL 19/50 BRIG US105756CB40 03.09.2025 HZE/EOT
BRAZIL 24/54 US105756CJ75 03.09.2025 HZE/EOT
