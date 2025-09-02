FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dientag, den 16. September 2025





MITTWOCH, DEN 3. SEPTEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q2-Bericht 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juli 202519:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 8/25



TERMINE KONJUNKTUR

01:00 KOR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: S&P Global PMI Dienste 8/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig) 20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Erster Tag «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, DSGV-Präsident Ulrich Reuter, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, ING-Deutschland-Chef Lars Stoy, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese und Schufa-Chefin Tanja Birkholz

DEU: Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) stellt offiziellen Erntebericht 2025, Berlin

DEU: Fachtagung Air Cargo Conference der Air Cargo Community Frankfurt mit umfassendem Vortragsprogramm, Frankfurt

USA: Geplanter Besuch von Polens neuem Staatsoberhaupt Karol Nawrocki im Weißen Haus, Washington

DONNERSTAG, DEN 4. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/25

11:00 GRC: Arbeitslosenquorte Q2/25

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 7/25

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/25

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Zweiter Tag der «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit UniCredit-Chefin Marion Höllinger



09:00 DEU: Düsseldorfer Immobilien-Dialog 2025

U.a. mit Prof. Dr. Jens Südekum, persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers für gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

CAN: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK)

FREITAG, DEN 5. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig)

08:00 NOR: Industriepdoduktion 7/25

08:00 FIN: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/25

08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 7/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 7/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/25

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 8/25

09:00 CHE: Fredmwährungsbestand 8/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/25

11:00 GRC: BIP Q2/25

11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/25

11:00 EUR: Hautshaltskonsum Q2/25

11:00 EUR: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/25



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Einweihung des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse namens «Jupiter» in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, Bundeforschungsministerin Dorothee Bär und NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU), Jülich Laut Forschungszentrum ist es einer der weltweit führenden Supercomputer für Künstliche Intelligenz

MONTAG, DEN 8. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 8/25

CHN: Handelsbilanz 8/25

01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25

12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München

DIENSTAG, DEN 9. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M. 16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25)

22:00 USA: Oracle, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA FRA: Kering, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility + 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang

MITTWOCH, DEN 10. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)

18:00 USA: Verbraucherpreise 8/25



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Bundestag

Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde



FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg

DONNERSTAG, DEN 11. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/25

10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25

14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25

14:30 USA: Realeinkommen 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego

FREITAG, DEN 12. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25

08:00 GBR: Bauproduktion 7/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)



MONTAG, DEN 15. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25

04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25

10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25

16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey



SONSTIGE TERMINE

DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.)

11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft"

DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day

17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25

11:00 DEU: ZEW-Index 9/15

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25

15:15 USA: Industrieproduktion 8/25

16:00 USA: Lagerbestände 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi