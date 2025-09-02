© Foto: PexelsDer S&P 500 ist teurer als je zuvor, die Konzentration auf Tech-Giganten so hoch wie in keiner Ära. KI-Hype und Überbewertungen machen den Markt extrem anfällig, warnen Experten.Der S&P 500 notiert auf Rekordständen, doch Bewertungskennzahlen zeigen, dass US-Aktien so teuer sind wie nie zuvor. Anleger zahlen aktuell das 3,23-Fache des Umsatzes der Indexmitglieder - ein Allzeithoch, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt demnach mit dem 22,5-Fachen der erwarteten Gewinne für die kommenden zwölf Monate ebenfalls deutlich über dem historischen Schnitt von 16,8 seit dem Jahr 2000. Besonders auffällig ist die extreme Konzentration. Ende Juli vereinten die zehn …Den vollständigen Artikel lesen ...
