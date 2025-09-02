Der September macht seinem Namen als schwächster Börsenmonat alle Ehre. Der DAX verliert so massiv wie seit Monaten nicht mehr. Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag massiv unter Druck geraten. Der DAX rutschte deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten, die er erst tags zuvor wieder überwunden hatte. Die Anleger werden angesichts der erreichten Kurshöhen bei zugleich hohen Risiken vorsichtiger. Zudem eröffneten die US-Börsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE