© Foto: DALL·E

Der chinesische Yuan zeigt neue Stärke - und das ist kein Zufall. Mit gezielten Eingriffen deutet die Notenbank eine strategische Wende an. Wird der Yuan vom Anhängsel zum ernsthaften Gegengewicht zum US-Dollar?Der chinesische Yuan hat wie viele andere Währungen auch, in diesem Jahr zum US-Dollar an Wert zugelegt. Allerdings betragen die Gewinne seit Jahresbeginn lediglich rund 2,1 Prozent, was vor allem daran liegt, dass die Devise nicht frei schwankt, sondern eng an den Greenback angelehnt ist. Doch jetzt kommt Bewegung in das Währungspaar. In den vergangenen Wochen hat die People's Bank of China (PBoC) den Referenzkurs zum US-Dollar, um den die Währung innerhalb einer Spanne von …