Der Lebensmittelhersteller gibt die Aufspaltung in zwei Konzerne bekannt, die jeweils eigenständig an der Börse gelistet werden. Damit soll nach Jahren schwacher Entwicklung wieder Wert für die Investoren geschaffen werden. Die Aktie reagiert erstmal verhalten. Im Mai begann der Hersteller von Marken wie Heinz-Ketchup, strategische Möglichkeiten abzuwägen, um Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Ergebnis der Überlegungen ist nun die offizielle Ankündigung einer Aufspaltung in zwei eigenständige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag