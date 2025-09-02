The Open Group, die anbieterneutrale Technologie- und Standardisierungsorganisation, gab heute die Gründung des Industrial Advanced Nuclear Consortium (IANC) bekannt.

Die Mitglieder des Konsortiums werden zusammenarbeiten, um fortschrittliche integrierte Lösungen für die Wärme- und Stromerzeugung aus Kernenergie zu entwickeln, die den Anforderungen der Industriekunden gerecht werden. Durch eine Standardisierung der Schnittstellen und der Beschaffungsterminologie sowie die Einführung von dem jeweiligen Risiko angemessenen Konstruktionsverfahren wird das Konsortium ein offenes Standard-Framework und Geschäftsrichtlinien entwickeln, um den Wettbewerb zu fördern, die Kosten zu senken, regulatorische Risiken zu reduzieren und Planungsunsicherheiten zu verringern. Für die industriellen Endverbraucher besteht der Vorteil in einer Diversifizierung ihrer Energiequellen durch zuverlässige, sichere und kohlenstofffreie Wärme- und Stromversorgung.

"Es besteht ein dringender Bedarf für eine effizientere Nutzung der Kernenergie, um Lösungen für die Wärme- und Stromversorgung zu finden. Unserer Meinung nach kann ein offener Architekturansatz wirtschaftliche und reproduzierbare Lösungen ermöglichen, die den Einsatz dieser Lösungen vorantreiben", erklärte Steve Nunn, President und CEO von The Open Group. "Indem wir große industrielle Endverbraucher und die Lieferantengemeinschaft zusammenbringen, können wir auf das enorme Branchenwissen im Bereich der Projektabwicklung zurückgreifen, Kosten und Planungsunsicherheiten reduzieren und Kernenergieprojekte, die den Anforderungen der Branche entsprechen, effektiv umsetzen."

"Die Nuclear Regulatory Commission freut sich auf die Kooperation mit dem Industrial Advanced Nuclear Consortium, um geeignete Konzepte für die nukleare Sicherheit in ihre Standardisierungsarbeit zu integrieren und ihre Geschäftsanforderungen und -pläne besser zu verstehen", erklärte Mike King, amtierender Executive Director for Operations der NRC. "Der Input des IANC wird in die Arbeit der NRC zur Modernisierung unseres regulatorischen Rahmenwerks einfließen, Innovationen ermöglichen und die sichere und zeitnahe Implementierung fortschrittlicher Nukleartechnologien gewährleisten."

Das Konsortium wird verschiedene kurzfristige Maßnahmen ergreifen, um den Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Hierzu zählen die Bündelung und Verstärkung der Nachfrage nach dem Einsatz von Kernenergie in industriellen Anwendungen, das Sammeln von Anwendungsfällen und Anforderungen industrieller Nutzer sowie die Erarbeitung anwendbarer technischer Standards und Geschäftsprozessleitfäden zur Förderung des nuklearen Ökosystems, um den Anforderungen industrieller Nutzer gerecht zu werden.

In Zusammenarbeit mit Technologieanbietern, Engineering-, Procurement- und Construction-Unternehmen (EPC) sowie der weiteren Industrielandschaft will das Konsortium sich für eine Angleichung und Rationalisierung der regulatorischen Genehmigungs- und Zulassungsverfahren für Kernkraftwerke an die Projektzeitpläne industrieller Anlagen einsetzen, die Zusammenarbeit über das gesamte nukleare Ökosystem hinweg fördern, um die Schnittstellen zwischen Kernkraftwerken und industriellen Anlagen zu standardisieren, und Geschäftsmodelle für die Bereitstellung von Wärme und Strom aus Kernkraftwerken fördern, um Kosten zu senken und Zeitpläne zu verkürzen.

