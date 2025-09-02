© Foto: Arne Dedert - dpaEin Systemwechsel im bei Weitem größten Rentensystem der Eurozone könnte den europäischen Bondmarkt erschüttern. Es drohen Turbulenzen bei Anleihen - und Anleger beginnen, den Rückzug anzutreten.Europa steht vor einem finanziellen Erdbeben: Ab dem 1. Januar 2026 startet die größte Reform im niederländischen Pensionssystem seit Jahrzehnten - und sie trifft ausgerechnet den empfindlichsten Teil des Marktes für Staatsanleihen, die Langläufer. Rund 36 Fonds stellen an diesem Tag auf das neue beitragsorientierte Modell um, bis 2028 sollen alle weiteren Fonds folgen. Die Auswirkungen auf den gesamten europäischen Markt sind gewaltig, denn auf das niederländische Rentensystem entfällt mehr als die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE