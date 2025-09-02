Die Aventus Maklergruppe bleibt weiter auf Wachstumskurs und integriert das Fairsicherungsbüro Berlin, das seit über vier Jahrzehnten am Markt aktiv ist. Mit dem neuen Partner an Bord erweitert die Gruppe die regionale Kompetenz in Berlin-Brandenburg und stärkt ihre Marktposition. Im Juni hat die Aventus Maklergruppe die Übernahme des Maklerhauses AssKoll bekannt gegeben, wie AssCompact berichtete. Nun ist ein weiteres Maklerhaus Teil der Gruppe: Mit dem Fairsicherungsbüro Berlin hat Avetnus einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
