Mit Chagee ist eine chinesische Marke an die Börse gegangen, die in kürzester Zeit zur Lifestyle-Ikone aufgestiegen ist. Das Unternehmen positioniert sich im Premiumsegment des boomenden Milchtee-Marktes und gilt als eine der erfolgreichsten neuen Gastronomieketten aus China. Während viele internationale Marken den Ton angaben, etabliert sich Chagee zunehmend als Symbol für ein neues chinesisches Selbstbewusstsein - und das weit über die Landesgrenzen hinaus. Geschäftsmodell: Milchtee als Lifestyle-Produkt Das Kerngeschäft von Chagee ist Fresh Milk Tea, ein frisch gezapfter Jasmin-Milchtee, der in modernen Stores angeboten wird. Das Unternehmen ist stark vertikal integriert: Der Milchtee ist nicht nur ein Getränk, sondern ein erschwingliches Statussymbol - insbesondere für die junge Generation in
