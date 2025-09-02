The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2025
ISIN Name
AU000000MNS3 MAGNIS ENERGY TECHNOL.LTD
DE000DG6CRM0 DZ BANK CLN E.9309
GB00BL0L5G04 ADRIATIC METALS LS-013355
US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.)
US477143AQ40 JETBLUE AWYS 24/29 CV
US69478X1054 PACIFIC PRE. DL-,01
