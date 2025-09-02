Noch vor wenigen Wochen hatte Salesforce-CEO Marc Benioff entsprechende Bedenken zurückgewiesen. Jetzt hat der US-Softwarekonzern fast die Hälfte seiner Angestellten im Support-Bereich entlassen und durch KI-Agenten ersetzt. Kann das gutgehen? Der US-amerikanische SAP-Rivale Salesforce setzt offenbar stärker als bisher gedacht auf künstliche Intelligenz (KI). Im Juni 2025 war bekannt geworden, dass der Cloud-Softwarekonzern durch KI-Tools 50 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n