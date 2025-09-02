Der spanische Aktienmarkt gehört 2025 zu den stärksten Börsen Europas. Der Leitindex IBEX 35 hat seit Jahresbeginn rund 30 Prozent zugelegt und damit nicht nur den DAX geschlagen.Die spanische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 0,7 Prozent, besser als erwartet. Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert die Regierung ein Wachstum von 2,6 Prozent und für 2026 zwei Prozent - deutlich stärker als in vielen anderen Volkswirtschaften der Europäischen Union. "Der wirtschaftliche Erfolg Spaniens ist teilweise auf massive Einwanderung aus Lateinamerika zurückzuführen, die den Binnenkonsum gestärkt und die Umsätze der Unternehmen beflügelt hat", erklärte Arturo Bris, Professor für Geopolitik und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE