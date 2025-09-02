MemeCore-Kurs-Prognose: Wurde die faire Bewertung schon überschritten?

Seit dem Start Anfang Juli konnte der M-Coin von MemeCore bereits um 1.287 % steigen und somit die meisten anderen führenden Kryptowährungen in den Schatten stellen. Was diesen so besonders macht und die Investoren anzieht sowie welche Bewertung fair ist, erfahren Sie jetzt in der folgenden MemeCore-Kurs-Prognose.

Das treibt den MemeCore-Kurs an

Bei MemeCore handelt es sich um die erste Memecoin-Layer-1-Blockchain und somit einen Innovator. Zwar gab es schon zuvor andere Memetoken-Layer-2s für Ethereum und zahlreiche weitere Chains sowie sogar eine Layer-1 mit Memecoin-Branding, jedoch hat nur M eine Ausrichtung auf den Memetoken-Sektor.

Diese mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatible Layer-1 soll die Meme-Kultur in ökonomische und gesellschaftliche Werte transformieren, wofür Viralität, Kultur und Gemeinschaftsengagement helfen sollen.

Dafür wurde der neue Konsensmechanismus Proof-of-Meme (PoM) eingeführt, welcher die Erstellung von viralen Beiträgen auf der Blockchain belohnt. Ebenso wurde der Meme Vault entwickelt, der den Entwicklern und Investoren Anreize bietet, um der Gemeinschaft treu zu bleiben und die Aktivität zu fördern. Hinzu kommt der Tokenstandard MRC-20.

Darüber hinaus treibt die Ende August bekannt gegebenen Partnerschaft mit der Memecoin-Launchplattform D-Pump der Binance Smart Chain, um auf diese Weise die Ökosysteme zu verbinden, technologisch zusammenzuarbeiten, den Markt zu vergrößern sowie die Memecoin-Wirtschaft und On-Chain-Assets voranzutreiben.

Zudem sorgt MemeCore dafür, sich immer wieder in den Fokus der Krypto-Community zu rücken. Dafür werden AirDrops und Kampagnen veranstaltet sowie an Events wie zuletzt an der Blockchain-Konferenz in Asien teilgenommen. Hinzu kommt Merchandise, um somit für eine Steigerung der Brand-Awareness zu sorgen.

MemeCore-Kurs-Prognose: Wie weit kann der M-Kurs steigen?

Der Anfang von MemeCore ist auf das Projekt Meme-War, eine Telegram-Mini-App zurückzuführen, welche damals schon 2,5 Mio. Nutzer erreichte. Im Februar dieses Jahres wurde dann das MemeCore-Mainnet gestartet, zu dem der Coin im Juli hinzugekommen ist. Dennoch gibt es schon jetzt einige Integrationen vorzuweisen.

Dies sind die Bridge Ants Gate für die Überbrückung von Assets, die DEX Everyswap zum Tauschen digitaler Assets, das Multi-Chain-DeFi-Protokoll Izumi Finance, der Block-Explorer Keplr, das Social-Media-Memefizierungs-Tool Memex und einige weitere. Auch wenn die Adoption noch zu wünschen übriglässt, sind dennoch Aktivitäten zu messen.

Tägliche Transaktionen auf MemeCore | Quelle: MemecoreScan

So verzeichnet MemeCore derzeit 26.813 Transaktionen pro Tag und konnte an seinem Hoch bis zu 602.388 erreichen. Zudem wurde bisher 806.363 Smart Contracts deponiert. Die Gebühreneinnahmen über die vergangenen 24 Stunden lagen dabei mit 2,08 Mio. USD deutlich unter denen führender Chains wie die 116,1 Mio. USD von Hyperliquid oder die 65,7 Mio. USD von Ethereum.

Derzeit kommt MemeCore bereits auf einen vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 1,23 Mrd. USD. Im Vergleich dazu sind es bei dem führenden Memecoin-Launchpad mit AMM Pump.Fun 3,72 Mrd. USD, beim kürzlichen Marktführer Bonk 1,79 Mrd. USD und bei dem ebenfalls Coins unterstützenden Dogecoin sogar 31,99 Mrd. USD. Derzeit scheint er fair bewertet zu sein und weitere 100 % angesichts der Adoption übertrieben.

Maximalisten setzen jetzt lieber auf Maxi Doge

Im Gegensatz zu den für Memecoins bescheidenen 100 % für MemeCore gibt es noch einen deutlich vielversprechenderen Kandidaten: Maxi Doge . Bei diesem handelt es sich um einen neuen Memecoin, der daher noch sein Potenzial vor sich hat und darüber hinaus von Grund auf an auf den maximalen Pump ausgerichtet wurde.

So werden unter anderem Futures mit einem Hebel von 1.000x bereitgestellt, was ein Novum für den Memecoin-Sektor sein soll. Damit kann das Kapital von Kleinanlegern schnell auf die Niveaus von Walen erhoben und somit deutlich größere Kursbewegungen ermöglicht werden. Dafür gibt es zudem noch einige Anreize, welche dies leichter möglich machen sollen.

Unter anderem wird ein Anteil von 40 % für Marketing aufgewendet, um eine ausreichend große Gefolgschaft zu finden. Diese erhält für ihren Einsatz für die Gemeinschaft Belohnungen aus dem Maxi Fund, der 25 % der Coins umfasst. Somit sollen wiederum Pumps gefördert werden. Hinzu kommt das unermüdliche Kriegerethos der Maxi-Armee.

Bisher hat der Vorerkauf von Maxi Doge 1,76 Mio. USD somit eingenommen. Für die nächsten 5 Stunden steht der MAXI-Token noch für einen Preis in Höhe von 0,000255 USD zum Kauf zur Verfügung. Angesichts der phasenweise steigenden Verkaufspreise und der abnehmenden Staking-Rendite von derzeit noch 175 % lohnt sich ein schnelles Handeln.

