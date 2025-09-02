Bonn (www.anleihencheck.de) - Diese Woche steht die Veröffentlichung der S&P Global-Einkaufsmanagerindizes für Japan für August an, so die Analysten von Postbank Research.Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes habe sich im August von 48,9 im Juli auf 49,7 verbessert, sei aber weiterhin im kontraktiven Bereich geblieben, da die Auslandsaufträge aufgrund der Zollauswirkungen zurückgegangen seien. Der vorläufige umfassende S&P Einkaufsmanagerindex für August habe mit 51,9 auf dem höchsten Stand seit fünf Monaten gelegen. Dies sei ein Indiz für die anhaltende Expansion des privaten Sektors, insbesondere im Dienstleistungssektor. Der vorläufige S&P-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor sei im August auf starke 52,7 Zähler gekommen, was auf steigende Verbraucherausgaben und einen robusten Einreisetourismus zurückzuführen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
