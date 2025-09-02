Bonn (www.anleihencheck.de) - Die makroökonomische Agenda der Eurozone könnte diese Woche ereignisreich sein und sowohl weiche als auch harte Daten enthalten, so die Analysten von Postbank Research.Zu den weichen Daten würden die zweiten Werte der HCOB Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone für August und die Flash-Schätzung für die Einkaufsmanagerindizes in Italien und Spanien (Montag) gehören. Die vorläufigen Ergebnisse der umfassenden Einkaufsmanagerindizes würden auf einen anhaltenden Anstieg der Wirtschaftsaktivität in der Eurozone hindeuten. Das zeige eine gewisse Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, die auf die nachlassende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Handelslage zurückzuführen sei. Die Freigabe des Rahmenabkommens über "Gegenseitigen, fairen und ausgewogenen Handel" habe eine gewisse Erleichterung für die europäischen Exporteure gebracht, da Pharmazeutika und Halbleiter dem Zollsatz von 15% unterworfen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...