© Foto: Keita Iijima - Yomiuri ShimbunNach Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Drogengesetz legt Takeshi Niinami, CEO von Whiskey-Konzern Suntory, sein Amt nieder.Takeshi Niinami, CEO von Suntory Holdings, ist von seinem Posten beim Getränkekonzern zurückgetreten. Die Entscheidung des mit bekanntesten Wirtschaftsführers aus Japan folgt, nachdem die Polizei gegen ihn Ermittlungen eingeleitet hat. Grund hierfür ist sein Kauf eines Nahrungsergänzungsmittels, das womöglich gegen die strengen Drogengesetze des Landes verstößt. Der als Berater mehrerer japanischer Premierminister tätige Niinami teilte Suntory laut Unternehmensangaben mit, er habe das Präparat in dem Glauben erworben, es sei legal. Derzeit prüfen noch die …Den vollständigen Artikel lesen ...
