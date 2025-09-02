TORONTO, 2. September 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-why-canada-nickel-has-great-potential/ - ) (TSX V:CNC) (OTCQB:CNIKF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen unabhängigen technischen Bericht (der "Bericht") gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt wurde und die erste Mineralressourcenschätzung für sein Nickel-Sulfid-Projekt Texmont (das "Texmont-Projekt") untermauert.

Das Texmont-Projekt, das sich etwa 36 Kilometer südlich von Timmins (Ontario) befindet, ist über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Central Timmins Nickel Ltd. vollständig im Besitz von Canada Nickel Company. Der Bericht enthält keine wesentlichen Abweichungen von den Ergebnissen, die in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 15. Juli 2025 veröffentlicht wurden. Die Mineralressourcenschätzung für das Texmont-Projekt, gültig ab dem 10. April 2025, wurde gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven (2014) und den CIM-Best-Practice-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (2019) erstellt.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Wir haben nun sechs von neun Ressourcen veröffentlicht. Drei weitere Ressourcen werden voraussichtlich bis Ende 2025 veröffentlicht, da wir weiterhin das Potenzial des Nickelbezirks Timmins demonstrieren."

Der Bericht vom 21. August 2025 mit einem Stichtag vom 10. April 2025 trägt den Titel "National Instrument 43-101 Mineral Resource Estimates and Technical Report on the Texmont Ni-Co-Pd-Pt Deposit, Texmont Nickel Sulphide Project, Timmins Nickel District, Ontario, Canada" (Mineralressourcenschätzungen und technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 zur Ni-Co-Pd-Pt-Lagerstätte Texmont, Texmont Nickel Sulphide Project, Timmins Nickel District, Ontario, Kanada). Der Bericht wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. für Canada Nickel erstellt und ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.com zu finden.

Qualifizierte Person

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Investoren die Möglichkeit, in Jurisdiktionen mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % im Besitz befindliches Flaggschiff-Projekt Crawford Nickel-Kobalt-Sulfid- , im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane verankert. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Warnhinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem das Potenzial von Texmont, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Möglichkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition von Ressourcen, der Zeitpunkt und die Fertigstellung (falls überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Nickelgebiets Timmins, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Zustimmung der Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80889Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80889&tr=1



