Die von den französischen Aufsichtsbehörden genehmigte Studie positioniert STC-1010 als potenzielle Erstlinienbehandlung für Patienten mit inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Darmkrebs (Stadium IIIC oder IV)

Brenus Pharma gab heute bekannt, dass die ersten Patienten erfolgreich in seiner ersten klinischen Studie am Menschen behandelt wurden, in der STC-1010, der führende In-vivo-Immuntherapie-Kandidat des Unternehmens, der auf seiner proprietären Off-the-Shelf-Plattform entwickelt wurde, evaluiert wird. Drei Patienten wurden bereits in die Studie aufgenommen. Der erste Patient hat acht Wochen Behandlung ohne unerwünschte Ereignisse, die auf die untersuchte Therapie zurückzuführen sind, abgeschlossen. Diese Studie richtet sich an Patienten mit inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Darmkrebs (CRC) der weltweit zweithäufigsten krebsbedingten Todesursache -, für die die Chemotherapie nach wie vor die vorherrschende Behandlungsoption ist.

Diese internationale offene multizentrische Phase-I/IIa-Studie "BreAK CRC-001"1 zielt darauf ab, die Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufige Wirksamkeit von STC-1010 bei über 80 Patienten in Kombination mit einer immunstimulierenden Therapie (niedrige Dosis GM-CSF und Cyclophosphamid) und einer Standard-Chemotherapie (mFOLFOX6 Bevacizumab) zu bewerten. Die ersten Ergebnisse werden für das erste Halbjahr 2026 erwartet.

"Dies ist ein entscheidender Schritt für Brenus und die Zukunft neuer Modalitäten in der Onkologie, die das Potenzial haben, die Ergebnisse zu verbessern, mit einer leichter zugänglichen und skalierbaren Lösung für Patienten, die diese dringend benötigen", sagte Paul Bravetti, CEO von Brenus Pharma.

"Die Behandlung des ersten Patienten ist mehr als nur ein wissenschaftlicher Meilenstein es ist ein äußerst bedeutender Moment, der den Beginn einer breiteren klinischen und pharmazeutischen Anwendung markiert", sagte Benoit Pinteur, Mitbegründer und CSO von Brenus Pharma.

"CRC bleibt eine Herausforderung, da die derzeitigen Immuntherapien nur bei dMMR/MSI-H-'heißen' Tumoren wirksam sind. Für pMMR/MSS-Patienten besteht ein großer Bedarf an Medikamenten, die kalte Tumoren "aufheizen" können. BreAK-CRC wird mit Spannung erwartet, und wir freuen uns darauf, das Potenzial von STC-1010 in der Erstlinienkombination zu erforschen", sagte Dr. med. François Ghiringhelli, CGFL. Direktor der Abteilung für frühe klinische Studien und Studienkoordinator.

Die ersten Standorte sind bereits in Frankreich eröffnet worden: CGFL, Dijon; Institut Bergonié, Bordeaux; ICM, Montpellier; und HCL, Lyon. Weitere Zentren werden 2026 in Frankreich und Belgien eröffnet. Weitere Zentren werden sich der Studie für Phase II mit einer internationalen Expansion in den USA anschließen.

Über Brenus Pharma

Brenus Pharma entwickelt eine Standardplattform, die neuartige Modalitäten in der Immunonkologie vorantreibt. Diese hochmoderne Präzisionstechnologie ahmt die Expression von Tumorproteinen nach und macht sie für das Immunsystem sichtbar, wodurch eine multispezifische In-vivo-Immunantwort gegen sich entwickelnde Tumorzellen ermöglicht wird.

____________________ 1 NCT06934538

