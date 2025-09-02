© Foto: Sina Schuldt/dpaSind Erneuerbare tot? Neuestes Negativbeispiel: Der Baustopp eines Offshore Windparks vor Rhode Island. Leidtragend in diesem Fall ist Ørsted. Andere Unternehmen der Branche scheinen aussichtsreicher.Um über 40 Prozent brach die Aktie des dänischen Windanlagenherstellers Ørsted ein, als die Nachricht vom Baustopp des Windparks "Revolution Wind" die Runde machte. Das Projekt ist zwar zu 80 Prozent fertig gestellt, 45 der 65 Turbinen gebaut. Aber die Aussichten für die USA in puncto Erneuerbare Energien verdüstern sich. [spotify]7AVm3TnuQUG9KKihXisBWK[/spotify] Auch die One Beautiful Bill setzt konsequent die Subvention für Erneuerbare Energien ab. Besonders betroffen war Sunrun. Denn bis …Den vollständigen Artikel lesen ...
